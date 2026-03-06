Digno de un capitán: con este gol de Fede Valverde, el Real Madrid le ganó en la hora al Celta de Vigo

Después de la derrota 0-1 sufrida como local en el Santiago Bernabéu ante Getafe, que tuvo al uruguayo Martín Satriano como héroe, el Real Madrid visitaba a Celta de Vigo y una vez más un uruguayo fue protagonita. Cuando parecía que el partido se iba en empate, Federico Valverde apareció a los 95 minutos para darle la victoria 1-2 al equipo Merengue, que no quiere perderle pisada al Barcelona y quedó a un punto de los culé, que tiene un partido menos.

Ni los celestes ni los madrileños se guardaron nada y salieron a buscar la victoria desde el inicio. Borja Iglesias tuvo la primera jugada del partido a los seis minutos, obligando a Thibaut Courtois a una gran atajada, pero Vinicius Junior contestó cerca de los 9 minutos con una pelota en el palo y, dos más tarde, los de Álvaro Arbeloa abrirían la cuenta. Jugada de córner preparada entre Trent Alexander-Arnold y Arda Güler, jugaron para Aurélien Tchouaméni a la altura de la medialuna, y el francés abrió el pie para poner la pelota contra el palo dercho del arquero Ionut Radu, que quedó haciendo de estatua.

¡GOLAZO DE REAL MADRID! El Merengue jugó corto el córner y Tchouameni la clavó contra un palo para el 1-0 vs. Celta.



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El empate del Celta no tardó mucho en llegar. A los 24 minutos, Óscar Mingueza envió un balón en largo para Williot Swedberg, el sueco le ganó en el cuerpo a cuerpo a Alexander-Arnold y descargó para Borja Iglesias que esta vez sí pudo con Courtois.

¡¡AHORA EL PANDA NO PERDONÓ A COURTOIS!! Borja Iglesias entró solo para definir y anotar el 1-1 de Celta vs. Real Madrid.



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A medida que transcurría el tiempo, sobre todo en el complemento, el equipo de Vigo se iba haciendo cada vez más amigo del reloj, el empate no les sentaba mal, y el Real Madrid perdía precisión porque estaba apurado. En medio de todo eso, el palo le negó el segundo a Iago Aspas para el equipo local y los Merengues pidieron un penal que fue desestimado por el equipo arbitral. Parecía que el encuentro terminaría con empate, pero en un partido muy chivo, apareció el capitán.

A los 95 minutos, en una de las jugadas en las que el equipo Merengue metió más jugadores en el área rival, la pelota le quedó a Federico Valverde luego de un despeje a medias de un defensor del Celta. El uruguayo controló con derecha, y con esa misma pierna le pegó de cara interna, la pelota se desvió en un defensor y se metió en el ángulo del arquero.

¡¡¡GOL AGÓNICO DE FEDE VALVERDE PARA DARLE EL TRIUNFO 2-1 A REAL MADRID ANTE CELTA!!!



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Victoria agónica para el Real Madrid que no quiere perderle pisada al Barcelona. Ahora el equipo Merengue quedó a un punto, pero los blaugranas aún deben completar su compromiso de esta fecha frente a Athletic de Bilbao, este sábado a las 17:00.

Los números de Federico Valverde en la victoria de Real Madrid sobre Celta de Vigo