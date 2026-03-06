Axel Casal, el hijo de Paco que fue clave en la firma de los contratos con AUF: quién es y su rol en Tenfield

Una persona de camisa y pantalones holgados salió de la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante la maratónica jornada de reuniones entre autoridades de la asociación y representantes de las empresas adjudicatarias de los derechos de TV, realizadas entre lunes y martes. Según un video del periodista Javier De León, tras la consulta de un periodista sobre el desarrollo del encuentro, respondió que iba a comentar sobre lo que estaba ocurriendo cuando el encuentro terminara y que estaba “yendo a comprar algo al quiosco”. Esa persona era Axel Casal, uno de los hijos de Paco, y una figura clave en las negociaciones de los últimos meses entre la empresa Tenfield y la AUF, y también en los encuentros entre Tenfield y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

Pero, ¿Quién es Axel Casal más allá de ser el hijo de Paco? ¿Qué rol tiene en Tenfield? ¿Por qué asistió él a las reuniones? ¿Qué vinculación tiene con el fútbol? Todo lo que rodea a la familia Casal es bastante hermético, y a la vez genera comentarios en el público futbolero por lo que ha sido históricamente la figura de Paco, este empresario que fue futbolista, que fue pionero en la representación de jugadores y que tuvo en exclusividad los derechos de TV del fútbol uruguayo desde 1999 hasta 2025 y que ahora posee cuatro ítems bajo el nuevo formato que fue licitado por la AUF: streaming, producción audiovisual, producción comercial y publicidad/merchandising.

Prácticamente no hay fotos públicas de Axel Casal, sus redes sociales son privadas y, hasta ahora, poco se había hablado de su figura entre los futboleros. Después de casi 20 horas adentro de la AUF reunidos con los abogados, Tenfield finalmente firmó los contratos el martes. “Todo cerrado” dijo Ignacio Alonso junto a Axel, que estaba al lado del presidente con visible cara de cansancio.

CAPAZ Y ESTUDIOSO. Axel Casal tiene 31 años y es economista después de realizar sus estudios en una universidad de Nueva York, en Estados Unidos. Antes, tuvo un paso por el Liceo Francés con sede en Argentina y actualmente vive en Uruguay, aunque viaja con frecuencia a Buenos Aires. También tiene una novia que es nacida en el vecino país.

Dentro de la empresa Tenfield Axel Casal es una de las tres personas más importantes y clave en la toma de decisiones junto a su padre y Carlos Moyano. Ellos ya compartieron el trabajo en la empresa GolTV desde que iniciaron en el rubro en países como Ecuador, Perú y Venezuela. Junto a esas dos personas de confianza de Paco, también trabajó en esta área el gerente Osvaldo Giménez.

“Axel tiene un buen perfil negociador como el padre, es respetuoso y tiene la capacidad de manejar variables del futuro con mucho fundamento. Es una persona que negocia con razón, no es cabezón. Realmente tiene un gran futuro” indicó una de las fuentes consultadas de la empresa Tenfield.

Todas las personas que fueron convocadas para este informe coincidieron en la capacidad que tiene Axel, uno de los dos hijos de Paco (junto a Stefanía). “Es muy capaz, habla cinco idiomas y maneja de forma acertada las unidades de negocio dentro del fútbol, aunque no se mete para nada en la representación o intermediación de futbolistas. Es de bajo perfil y muy tranquilo” señaló una persona que conoce al joven por coincidir en algunos de los rubros en los que trabaja.

NEGOCIADOR, HABILIDOSO. Ovación no solo consultó a allegados al hijo de Casal, sino también a personas que no tenían vínculo con él y que lo conocieron por haber compartido reuniones.

“Siempre se ha mostrado respetuoso. A veces se lo puede ver como algo tímido, pero es observador. Naturalmente que es diferente al padre, pero se lo nota inteligente y conocedor del tema. Es habilidoso para negociar. Sí se percibe que es de bajo perfil”, comentaron sin profundizar mucho más.

Axel Casal se dio a conocer al mundo fútbol siendo la cara visible de Tenfield para firmar los nuevos contratos. Hoy tiene un rol protagónico en la empresa: ¿Terminará siendo el heredero de Paco?

El organigrama de Tenfield con los Casal y Carlos Moyano

Axel Casal nació en Argentina y tiene la doble nacionalidad junto a la uruguaya. Vivió en la vecina orilla hasta los 17 cuando se fue a estudiar a Estados Unidos e incluso estuvo viviendo casi un año en Shanghai (China) por razones académicas. Cuando empezó la pandemia por el covid 19 se radicó definitivamente en Uruguay, aunque viaja seguido a Argentina.

Una persona cercana a él lo describió como “carismático y chistoso, pero a la vez profesional y serio. Tiene la desenvoltura propia del argentino y la seriedad característica del uruguayo”.

Casal junior es uno de los tres líderes actuales de la empresa Tenfield que naturalmente tiene como cabeza a Francisco “Paco” Casal. Por cuestiones más de índole estratégicas es que se han turnado a la hora de asistir a las diversas reuniones. Por ejemplo, Paco fue uno de los que asistió a negociar en el comienzo del año con los integrantes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) encabezado por el economista Ignacio Alonso en el Hotel Sofitel, mientras que Axel Casal junto a los abogados de Tenfield fueron los que asistieron a las reuniones con la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas), así como también a la extensa reunión del inicio de esta semana en la que finalmente se firmaron los contratos por los derechos de la televisación del fútbol uruguayo en la sede de la AUF.

Carlos Moyano, contador y figura de Tenfield.

EL TERCERO EN ACCIÓN. Carlos Moyano Casal es la tercera persona en cuestión, sumamente importante en la toma de decisiones y en el liderazgo de la empresa.

Es el sobrino de Paco, es contador y tiene 38 años. A su vez, realizó un máster en la Universidad Ort y realizó estudios en educación ejecutiva en Wharton School y Chicago Booth, dos de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. A Moyano lo describieron como una persona profesional, serena, inteligente y cerebral, que suele evitar la toma de decisiones bajo emociones intensas.

Moyano es una persona de pocas palabras y se complementa con los Casal por sus diferentes características a la hora de liderar la empresa.

Claramente que el líder de todo es Paco, que habitualmente no habla públicamente, pero que sí lo hizo el 4 de junio de 2025, tras un encuentro entre Tenfield y autoridades de la AUF. “El fútbol no es un patrimonio de alguien, es el tema socio-cultural más importante que tiene Uruguay, es lo que nos dio trascendencia en el mundo”, señaló.