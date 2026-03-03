Fútbol uruguayo y contratos de TV: cómo sigue el proceso y el dinero que ingresará a la AUF en los próximos días

Después de una jornada maratónica cercana a las 20 horas corridas, este martes sobre el mediodía hubo humo blanco cuando el presidente de la AUF Ignacio Alonso y Axel Casal (hijo de Paco) salieron de la sede de la Asociación tras finalmente haber firmado los contratos por la televisación del fútbol uruguayo para el período 2026-2029. Claro que, después de extensas negociaciones, también firmaron Torneos - Directv, Antel-Team Click y Mediapro, a la espera solamente de la firma de Telecom-GMC-Conosur, empresa que mandó la documentación y que está en evaluación; este grupo se adjudicó los derechos para otras competencias de AUF, como ser la Copa AUF Uruguay.

Con la confirmación de las firmas la AUF respira, porque en los próximos días (se espera que sea antes del viernes) le debería entrar el pago por los primeros dos meses del vínculo, en una cifra que ronda los 10.500.000 dólares. Hay algunos clubes de Primera División que recurrieron a la AUF para solicitar adelantos para pagar los mínimos de los contratos a sus jugadores precisamente por la falta de pago por el nuevo contrato de televisión que entró en vigencia el pasado 1° de enero.

Por otro lado, la AUF dispone de 10 días hábiles para enviar la documentación con los contratos y sus respectivas firmas a la Comisión de la Defensa de la Competencia, el órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que anteriormente detectó riesgos de prácticas anticompetitivas y sugirió ciertas limitaciones para bregar por una competencia de mercado justa, principalmente en lo que refiere a la TV por cable y al streaming.

Un detalle importante es que esta comisión no tiene la potestad de declarar los contratos como nulos en caso de detectar irregularidades, una jurisprudencia que le pertenece a un juez en caso de ser requerido. Este órgano no dará un veredicto ni corregirá lo que ya está firmado entre las partes por voluntad propia, sí puede señalar si alguna cláusula tiene efectos anticompetitivos y ordenar una medida cautelar para que un juez decida, lo que alargaría aún más el proceso, en un escenario poco probable. Es decir, tiene la capacidad de sancionar pero no la capacidad anulatoria ni del contrato ni de ciertas cláusulas.

Hay que recalcar que los contratos ya entraron en vigencia; la AUF pasará a recaudar 67 millones y medio de dólares al año y se están ultimando los detalles de cómo será el reparto entre los clubes y los diversos grupos de interés. Por mes la Asociación Uruguaya de Fútbol recibirá US$ 5.500.000 brutos a los que hay que descontarle US$ 520.000 que se paga por la producción audiovisual y comercial.