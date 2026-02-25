Nuevo frente en la guerra por el fútbol en TV: cables se oponen a cláusula por el streaming y presentarían recurso

Las organizaciones que nuclean a la televisión abierta y abonados de Montevideo y cables del Interior elevaron el tono en el conflicto por los derechos del fútbol uruguayo. En una carta dirigida al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, ANDEBU y CUTA cuestionaron con dureza la eventual inclusión de una cláusula en el contrato de streaming que, según trascendidos, condicionaría su acceso al producto.

El punto en discusión establece que las empresas de TV cable que quieran adquirir los derechos de streaming a Tenfield deberán previamente haber comprado los derechos de televisión lineal a DirecTV-Torneos. Esta condición no regiría para Antel, empresa que ya tiene un acuerdo con Tenfield y el emite el fútbol por streaming.

Además y para las cámaras, se trata de una condición que no estaba prevista en las bases originales de la licitación y que altera las reglas luego de adjudicados los derechos.

Los cableoperadores se están reconvirtiendo en empresas de telecomunicación y cuenta con habilitación para ofrecer servicios de internet y streaming. En ese contexto, buscan también incluir el fútbol como parte de sus prestaciones, en especial con miras al futuro y la reconversión del mercado, con tendencia migratoria del cable al streaming.

Ignacio Alonso prepara la conferencia de prensa sobre los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Foto: Juan Pablo Romero.

En el comunicado fechado el 24 de febrero, las gremiales advierten: “Consideramos que una cláusula de tal naturaleza sería nula por contravenir las normas de defensa de la competencia y produciría daños gravísimos al negocio de nuestras asociadas.”

El documento remarca que el fútbol uruguayo es un “insumo esencial” para el sector y que su indisponibilidad en condiciones equivalentes a las de otros operadores —en particular Antel— implicaría consecuencias comerciales severas.

El malestar no se limita a la obligación de atar streaming con TV lineal, sino también a la asimetría frente a Antel, que no es cableoperador pero sí vende contenido y accede al fútbol sin exigencia de adquirir derechos de televisión tradicional.

Si bien todos los cables de Montevideo e Interior ya han adquirido los derechos de la TV lineal a DirecTV-Torneos para 2026, quieren preservar la libertad de adquirir indistintamente los derechos del fútbol para el streaming o el cable para años siguientes y según las condiciones del mercado.

Comunicado de Andebu y Cuta a la AUF.

"Se tapa un error con otro error", asegura presidente de cables del Interior

Washington Melo, presidente de CUTA, sostuvo que la medida vulnera el principio de neutralidad tecnológica y restringe la libertad empresarial. “La tendencia es que el cable va dejando lugar al streaming. ¿Por qué voy a quedar atado cuatro años a tener que comprar un producto si mis clientes no lo necesitan? ¿Por qué voy a quedar atado a algo que otro competidor no está obligado a comprar? Nosotros también vendemos contenidos. Nuestro negocio está orientado a ser similar al de Antel, pero por otra tecnología”, planteó el directivo.

El comunicado también deja en claro que, si la cláusula se mantiene, el diferendo podría escalar a instancias administrativas. “En caso de persistir una cláusula de exclusión de estas características, nos veremos obligados a recurrir a las instancias que ofrezcan garantías suficientes de imparcialidad para la protección de los derechos de nuestras agremiadas.”

Melo fue más explícito: si no hay reconsideración, acudirán a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

“La cámara no puede permanecer callada frente a esta situación. Si no se arregla ahora, iremos a Defensa de la Competencia. Esto se resuelve dentro del marco de la ley”, señaló Melo.

El presidente de CUTA es muy crítico con el desarrollo del proceso de licitación. “Entiendo que la AUF quiera defender sus ingresos, pero tiene que hacerlo respetando la ley y las normas de la competencia”, dijo. Añadió que la cláusula de “paquetizar” el producto para que se venda cable y streaming en forma simultánea a los cableoperadores no estaba en las bases del pliego de la licitación.

“Se ha improvisado mucho en todo el proceso. Se tapa un error con otro error”, añadió Melo.

