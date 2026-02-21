Del fuego cruzado al entendimiento: la reunión en la que AUF y Tenfield acordaron por Antel TV y cómo siguen

El domingo pasado, Osvaldo Giménez, gerente deportivo de Tenfield, brindaba una entrevista en televisión e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se comunicó para salir al cruce. “Nos vimos sorprendidos por esta decisión caprichosa de la AUF de imposibilitarnos a transmitir el fútbol por Antel TV”, había dicho el directivo de la empresa y Alonso llamó a Punto Penal (Canal 10) para salir al aire. “Les pido por favor que cuenten la realidad tal cual es. Los precios tienen que reflejar la realidad del mercado. No puede ser un precio de 100 pesos, es una práctica anti-competitiva”, manifestó el presidente de AUF.

Ese fin de semana la señal de Antel TV no transmitió el fútbol uruguayo y ese diálogo hostil no parecía acercar a las partes; hasta ayer. El Hotel Sofitel de Carrasco volvió a ser la sede para una nueva reunión entre la AUF y Tenfield y la junta tuvo final feliz para quienes son los más importantes en esta ecuación: los hinchas.

Alonso, acompañado de Eduardo Ache, Sergio Pérez Lauro y Matías Pérez, dijeron presente por la Asociación Uruguaya de Fútbol, mientras que Francisco Casal y Osvaldo Giménez representaron a Tenfield. “No doy detalles, pero siempre son buenas reuniones. Son buenas experiencias”, manifestó el presidente de AUF pronto a dejar el hotel cerca de las 18:30. Fueron ocho horas de reunión y tenía un mensaje importante que dar. Hubo luz verde para que Antel TV vuelva a transmitir el fútbol uruguayo este fin de semana y de hecho, la señal comenzó a pasar Cerro vs. Liverpool aún con el partido que ya había comenzado.

ANTEL TV VOLVERÁ A TRANSMITIR “Si hay algo claro es que nadie va a dejar de tener el fútbol en su casa. Ahora acordamos un provisorio, que va a tener otro mensaje, que la empresa va a transmitir luego”, anunció Ignacio Alonso al dejar ayer la reunión con Tenfield. Más tarde, Antel confirmó que volverá a transmitir bajo condiciones. AUF y Tenfield acordaron los términos. Para la tercera fecha del Apertura “todos los clientes que tengan un plan de datos fijos por fibra podrán acceder al contenido”. Para la cuarta, la del clásico: “aquellos que cuenten con un Plan Fibra Básico o superiores”, confirmó la empresa, que transmitirá en el nuevo canal “VTV Fútbol” de la plataforma. Pero, ¿qué ocurrirá a partir de la quinta fecha? Al día siguiente del clásico está fijado el límite del plazo para que la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield firmen los contratos . “A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales”, informó Antel.

Francisco "Paco" Casal en la reunión entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Natalia Rovira.

“Se dieron condiciones que nosotros pedíamos para que se transmitiera mientras estamos en este periodo provisorio, se habilitó en esas condiciones. Estamos avanzando, estamos bien. La gente no va a dejar de tener el fútbol”, confirmó Alonso, y es que hay novedades para quienes siguen la Liga AUF Uruguaya desde el exterior.

Se aprobó la transmisión fuera de fronteras y, según anunció Antel, existirá un paquete que incluya fútbol, básquetbol y el carnaval uruguayos que estará disponible de forma gratuita durante este fin de semana y luego tendrá un costo de US$ 9,99 mensuales.

Los mensajes poco amigables que salieron al aire hace casi una semana quedaron de lado y la convivencia de AUF y Tenfield ayer en el Sofitel se dio de buena manera. Francisco “Paco” Casal, distendido y vistiendo jeans y calzado deportivo, aprovechó una de las pausas en la jornada de ocho horas para salir al frente del hotel; se sentó en uno de los bancos y fumó un cigarrillo mientras el sol le daba en la cara. Incluso compartió con Alonso, dentro del hotel, en uno de los recesos.

Un clima más calmo, los hinchas más tranquilos, pero ¿qué pasa con los clubes y el dinero que recibirán?. “En la medida que firmemos todos los contratos, al toque se paga porque además las empresas están haciendo uso del producto que fue parte de la adjudicación, desde hace más de un mes”, aclaró Alonso, satisfecho con el producto y positivo en torno a la fecha límite para firmar. “Hay una cobertura del campeonato más que satisfactoria y mientras tanto seguimos negociando para cerrar los contratos. Hay cosas que nos hemos puesto de acuerdo, pero no quiero hacer mucho detalle. Lo importante es que hemos avanzado. Vamos firmando de a uno y a terminar con todos firmados”. La nueva fecha límite es el próximo 2 de marzo, un día después del clásico entre Nacional y Peñarol.