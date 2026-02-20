Acuerdo entre AUF y Tenfield para transmitir por Antel TV para Uruguay y el exterior: conocé las condiciones

"Hay condiciones que se pidieron. Se habilitó en esas condiciones para este fin de semana", así expresó Ignacio Alonso que el fútbol iba a retornar a la pantalla de Antel TV, tras reunión entre AUF y Tenfield, pero con diferencias respecto a lo que se vivió en la final de la Supercopa Uruguaya y a la primera fecha del Torneo Apertura.

Cabe recordar que esa posibilidad se bloqueó para la segunda jornada como lo informó Antel en un comunicado en el que marcó que "por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada a la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local".

Qué iba a ocurrir con la tercera fecha era una incógnita teniendo en cuenta que los nuevos contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo siguen sin firmarse y, por ende, las condiciones siguen siendo las mismas que en las últimas semanas.

De todas maneras, luego de la reunión que se llevó a cabo en la jornada de este viernes entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield, se estableció que el fútbol uruguayo iba a volver a la pantalla de Antel TV, pero con ciertas condiciones.

Las mismas fueron anunciadas por la propia empresa a través de un comunicado al que accedió Ovación y en el que marca que, por el momento se llegó a un acuerdo para la tercera y cuarta fecha del primer torneo corto del año.

Camara de televisión en un partido del fútbol uruguayo. Foto: Leonardo Mainé.

El mismo indica que la tercera fecha la podrán observar "todos los clientes que tengan un plan de datos fijos por fibra podrán acceder al contenido". Esto implica que no se podrá observar con datos móviles, pero sí con el wifi que los clientes de Antel tienen en sus hogares.

De hecho, el partido entre Cerro y Liverpool que abrió la tercera fecha del Torneo Apertura, comenzó su transmisión con el encuentro iniciado y posterior al acuerdo entre las partes. Tanto este como el resto de los partidos se transmitirán por un nuevo canal llamado "VTV Fútbol", que se encuentra en la página y aplicación de Antel TV.

Mientras tanto, las condiciones cambiarán para la fecha cuatro que, además, será la que incluirá el clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Para esa jornada que se disputará el fin de semana del 28 de febrero y 1° de marzo "podrán acceder a los contenidos mencionados aquellos clientes que cuenten con un Plan Fibra Básico o superiores".

Por su parte se menciona que "esta solución se aplicará hasta tanto estén culminadas las formalidades entre la AUF y la empresa Tenfield. A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales (sujeto a que Antel y Tenfield alcancen un acuerdo)".

Está la posibilidad de verlo desde el exterior

Pocos minutos después, Antel también anunció que "tras la autorización de las Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al Consorcio Entretenimiento, este viernes 20, previo a la firma de los contratos", se aprobó la transmisión al exterior.

La misma se desarrollará sin costo alguno durante este fin de semana, pero que posteriormente se comercializará un paquete de contenidos que, además del Campeonato Uruguayo, incluirá carnaval, básquetbol y contenidos nacionales de interés".

Según informó Antel, el precio de dicho paquete será de US$ 9,99 mensuales.

El comunicado completo de Antel:

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local del Campeonato Uruguayo, alcanzaron este viernes 20 un acuerdo que posibilitará la transmisión a través de nuestra plataforma Antel TV.

Para la fecha 3: todos los clientes que tengan un plan de datos fijos por fibra podrán acceder al contenido.

Para la fecha 4: podrán acceder a los contenidos mencionados aquellos clientes que cuenten con un Plan Fibra Básico o superiores.

Esta solución se aplicará hasta tanto estén culminadas las formalidades entre la AUF y la empresa Tenfield. A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales*.

*sujeto a que Antel y Tenfield alcancen un acuerdo