Murió el Indio Solari, el histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; tenía 77 años

Este viernes murió el cantante argentino Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía Parkinson.

La noticia fue informada en la mañana de este viernes por TN y luego confirmada por La Nación. Según pudo informó el diario argentino, se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson.

En febrero, había trascendió que el artista había sufrido un ACV, su entorno afirmó que se encontraba estable y en proceso de estudios. Sin embargo, poco después de que la noticia se difundiera en varios medios, el entorno del artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir el hecho: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable". Luego, publicó una foto del artista tocando la guitarra.

Solari, una de las figuras centrales de la historia del rock argentino, padecía la enfermedad de Parkinson, una condición que hizo pública en 2016 y que lo llevó a alejarse de los escenarios. En 2023 fue entrevistado por un medio español y se refirió al diagnóstico. "Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, dijo.

El Indio Solari en pantalla en el show de Los Fundamentalistas en el Velódromo. Foto: Mauricio Rodríguez

“Desgraciadamente para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”, completó el exlíder de los Redondos en aquella entrevista para Mariskal Rock. En 2024 fue entrevistado para el canal de streaming Gelatina y habló sobre su presente. “No sirvo para viejo. La decrepitud es un espanto. Hacer canciones me mantiene vivo”.

Fiel a su perfil hermético, Solari eligió no mostrar su rostro y apareció en silueta, a contraluz, tal como había hecho tiempo antes en otra entrevista. Allí reveló que sigue trabajando en nueva música. “Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa. Es casi probable que haga una canción por día”, afirmó.

En ese momento, reveló que estaba trabajando en un proyecto audiovisual junto al escritor Marcelo Figueras, con música incidental compuesta por él y producción independiente. Según contó, rechazaron el interés de Netflix por diferencias con el enfoque de la serie documental Rompan todo. "Vimos lo que había hecho con el rock de Latinoamérica y dijimos: 'Ni en pedo'", lanzó. "Hay artistas que no son de rock. Está visto de una manera casi como si no estuvieras a favor de esa contracultura".

Indio Solari durante su entrevista en "Gelatina". Foto: Captura de YouTube @SomosGelatina.

Si bien su último show tuvo lugar en 2017, Solari mantuvo un vínculo activo con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante más de dos décadas. El grupo —integrado, entre otros, por Baltasar Comotto y Gaspar Benegas— suele interpretar en vivo el repertorio que el músico compuso tanto para Los Redondos como en su etapa solista, y en varios conciertos el propio Indio participó a través de registros audiovisuales proyectados en pantallas gigantes.

En Uruguay, donde la banda se presentó en varias ocasiones en el Velódromo Municipal, la dinámica se repitió: el público pudo escuchar canciones como "Rock para los dientes" y "Nuestro amo juega al esclavo" con la imagen de Solari proyectada en las pantallas gigantes.

A lo largo de su carrera, Solari tuvo una larga relación con el público uruguayo. Junto a Los Redondos se presentó en varias ocasiones en Montevideo: en 1989 la banda actuó en el Palacio Peñarol, el boliche Laskina, el Teatro de Verano y el Estadio Centenario. Ya como solista, el argentino actuó en el Velódromo Municipal.