¿Qué le pasó al Indio Solari? El dato que preocupó a todos, el desmentido oficial y por qué fue internado

El cantante Indio Solari fue internado en las últimas horas en un sanatorio de Buenos Aires, y las noticias sobre su salud causaron preocupación. Aunque primero trascendió que había sufrido un ACV, su entorno afirmó que se encuentra estable y en proceso de estudios.

“Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari”, había informado Ángel de Brito.

Según difundió el conductor de LAM, el cantante de clásicos como "La bestia pop", "JiJiJi" y "Un poco de amor francés" se encuentra acompañado por su círculo íntimo y bajo supervisión médica.

Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV.

Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos.



Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari pic.twitter.com/aHHu9KDC6S — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 19, 2026

Sin embargo, poco después de que la noticia se difundiera en varios medios, el entorno del Indio Solari utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir el hecho: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable".

La salud del Indio Solari hoy

Solari, una de las figuras centrales de la historia del rock argentino, convive con la enfermedad de Parkinson, una condición que hizo pública en 2016 y que lo llevó a alejarse de los escenarios. En 2023 fue entrevistado por un medio español y se refirió al diagnóstico. "Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, dijo.

“Desgraciadamente para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”, completó el exlíder de los Redondos en aquella entrevista para Mariskal Rock.

En 2024 fue entrevistado para el canal de streaming Gelatina y habló sobre su presente. “No sirvo para viejo. La decrepitud es un espanto. Hacer canciones me mantiene vivo”.

Fiel a su perfil hermético, Solari eligió no mostrar su rostro y apareció en silueta, a contraluz, tal como había hecho tiempo antes en otra entrevista. Allí reveló que sigue trabajando en nueva música. “Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa. Es casi probable que haga una canción por día”, afirmó.

Indio Solari durante su entrevista en "Gelatina". Foto: Captura de YouTube @SomosGelatina.

También reveló que trabaja en un proyecto audiovisual junto al escritor Marcelo Figueras, con música incidental compuesta por él y producción independiente. Según contó, rechazaron el interés de Netflix por diferencias con el enfoque de la serie documental Rompan todo. "Vimos lo que había hecho con el rock de Latinoamérica y dijimos: 'Ni en pedo'", lanzó. "Hay artistas que no son de rock. Está visto de una manera casi como si no estuvieras a favor de esa contracultura".

Si bien su último show tuvo lugar en 2017, Solari mantiene un vínculo activo con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompaña desde hace más de dos décadas. El grupo —integrado, entre otros, por Baltasar Comotto y Gaspar Benegas— interpreta en vivo el repertorio que el músico compuso tanto para Los Redondos como en su etapa solista, y en varios conciertos el propio Indio participa a través de registros audiovisuales proyectados en pantallas gigantes.

En Uruguay, donde la banda se presentó en varias ocasiones en el Velódromo Municipal, la dinámica se repitió: el público pudo escuchar canciones como "Rock para los dientes" y "Nuestro amo juega al esclavo" con la imagen de Solari proyectada en las pantallas gigantes.