Declararon inimputable a femicida de Avril, la joven de 19 años asesinada en San José

La Fiscalía Departamental de Libertad de 2° Turno declaró inimputable al femicida de Avril, la joven de 19 años asesinada a manos de su excompañero de clases en Ciudad del Plata.

El joven, de 21 años de edad, será internado en un centro de salud mental por 180 días mientras continúe la investigación, ya que una pericia psiquiátrica realizada al joven por el Instituto Médico Forense (ITF), dictaminó que "no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente".

El doloroso relato del principal testigo del femicidio de Avril

Familiares y vecinos se movilizaron el pasado jueves por la noche para reclamar por el femicidio de Avril.

Una de las mujeres que participó de la concentración es la madre de Matías, el adolescente de 17 años que se encontraba con Avril en el momento del ataque. "Avril bajaba del ómnibus con él. Cuando mi hijo iba llegando al almacén, el agresor salió de la oscuridad, la sorprendió (a Avril), la agarró de los pelos y la tiró al suelo", detalló la mujer en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Intersección de las calles Rivera y Treinta y Tres en Ciudad del Plata Foto: Google Maps

Según el relato de la mujer, su hijo quiso intervenir para ayudar a su amiga, pero vio cómo el agresor "sacaba una cuchilla". Un vecino "salió y lo agarró a pedradas para que la soltara, pero no la soltó", agregó. El adolescente "quedó en estado de shock", hasta que alguien le gritó "Corré, enano, porque te mata", y huyó a su hogar.

El comunicado del liceo: "Estamos de duelo"

El liceo Libertad Laussarot, al que concurría la joven asesinada y su presunto victimario, suspendió las clases el pasado jueves y declaró duelo. "Hoy no hay clases por el femicidio de nuestra estudiante Avril. Ella fue víctima de él y él fue víctima de su silencio", reza un cartel colgado en la puerta de la institución.

El centro de estudios también emitió un breve comunicado: "Estamos de duelo. Ante esta dolorosa situación, interrumpimos las clases en el aula, para acompañar a familia, amigos, compañeros y todo aquel que sienta esta pérdida. Porque la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social. ¡Ni una menos!".