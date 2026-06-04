Dos jóvenes se pelearon a la salida de un liceo en Rivera: uno de ellos tenía un facón en la mochila

Dos adolescentes protagonizaron una pelea con un facón frente al Liceo N.°2 de Rivera, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado este jueves. El altercado tuvo lugar el miércoles por la noche en las inmediaciones del centro educativo.

Los jóvenes, que se encontraban en el liceo, salieron del lugar a la calle para resolver una "discrepancia". Uno de ellos, de 18 años, sacó un facón en medio de la pelea, hiriendo al otro en la mano derecha.

El funcionario de seguridad del centro educativo separó a los estudiantes y llamó a la Policía, que incautó el arma blanca. Uno de los jóvenes fue diagnosticado con una "leve escoriación en el frontal derecho" y una "leve escoriación en el dedo indice de la mano derecha". El otro, dueño del facón, fue llevado a una dependencia policial, donde fue liberado en calidad de emplazado.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía departamental de 1° Turno.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Matan a una joven de 19 años en Ciudad del Plata; su excompañero de clase confesó el crimen

Una joven de 19 años fue asesinada este miércoles por la noche en Ciudad del Plata, confirmó El País con la Jefatura de Policía de San José. El agresor, un hombre de 21 años, confesó el crimen y fue detenido.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió múltiples alertas sobre una violenta agresión pública en Ciudad del Plata. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Rivera y Treinta y Tres, donde un hombre atacaba a una mujer con un arma blanca.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar y al llegar encontraron a una joven de 19 años tendida en la vía pública. La víctima presentaba heridas visibles de extrema gravedad y se encontraba en estado de inconsciencia, por lo que se solicitó asistencia médica urgente.

Pocos minutos después, una unidad de la emergencia móvil UCOR se hizo presente en el sitio. El médico a cargo constató el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones.