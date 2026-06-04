Matan a una joven de 19 años en Ciudad del Plata; su excompañero de clase confesó el crimen

Una joven de 19 años fue asesinada este miércoles por la noche en Ciudad del Plata, confirmó El País con la Jefatura de Policía de San José. El agresor, un hombre de 21 años, confesó el crimen y fue detenido.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió múltiples alertas sobre una violenta agresión pública en Ciudad del Plata. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Rivera y Treinta y Tres, donde un hombre atacaba a una mujer con un arma blanca.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar y al llegar encontraron a una joven de 19 años tendida en la vía pública. La víctima presentaba heridas visibles de extrema gravedad y se encontraba en estado de inconsciencia, por lo que se solicitó asistencia médica urgente.

Pocos minutos después, una unidad de la emergencia móvil UCOR se hizo presente en el sitio. El médico a cargo constató el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones.

Detención del agresor y peritajes judiciales

De forma simultánea al hallazgo de la víctima en la vía pública, las autoridades recibieron una comunicación telefónica desde el centro asistencial conocido localmente como el "Hospitalito" de Ciudad del Plata. El personal de salud reportó que un joven se había presentado de manera voluntaria en las instalaciones y confesó haber agredido físicamente a una mujer minutos antes. El implicado fue detenido de inmediato por el funcionario policial encargado de la guardia interna del hospital.

Personal de la dotación policial de la zona acudió al centro médico para proceder a la identificación formal del sospechoso, un hombre de 21 años. En el lugar del ataque, los peritos incautaron el arma blanca utilizada por el agresor.

Efectivos policiales en el marco de un operativo. Foto: Estefania Leal/El País.

A partir de las primeras indagaciones, se logró establecer que la víctima y el victimario residían en el mismo barrio dentro de la localidad maragata y habían sido compañeros de clase, pero no tenían un vínculo afectivo ni había denuncias previas.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Libertad, que ordenó el inicio formal de las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.