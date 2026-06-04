Desapareció en la zona más peligrosa del Everest, lo dieron por muerto y regresó arrastrándose

Un guía de montaña nepalí de unos 50 años, apodado Hillary y dado por muerto tras permanecer desaparecido durante seis días en el Everest, fue hallado con vida este jueves luego de arrastrarse por su cuenta hasta el campamento base.

Las autoridades locales confirmaron el rescate de Dawa Sherpa, quien se perdió la madrugada del 30 de mayo a gran altura y logró sobrevivir a las extremas condiciones climáticas de la cordillera del Himalaya.

Un escape milagroso

El experimentado escalador nepalí se desorientó en la montaña más alta del mundo tras coronar la cumbre de 8.849 metros el pasado 29 de mayo. El descenso se tornó dramático debido a las complejas condiciones meteorológicas, que extendieron una travesía habitual de cinco días a un total de 11 jornadas. Según relataron los equipos de salvamento, el montañista fue localizado en las primeras horas del jueves por un grupo dedicado a trazar rutas y limpiar los desechos biológicos y materiales en las laderas.

"Se venía arrastrando", comentó Pemba Sherpa, integrante de la organización 8K Expeditions y responsable de coordinar las complejas tareas de búsqueda y rescate en el Everest. Luego de recibir las primeras atenciones médicas en el lugar, un helicóptero evacuó al hombre directamente hacia un hospital privado en Katmandú.

El personal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS confirmó que el paciente ingresó en un estado estable de conciencia. El médico Nishant Dhakal explicó detalladamente la situación clínica del paciente: "Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le están realizando más evaluaciones y permanecerá en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos".

Montañeros alineándose en una ladera durante su ascenso desde el Escalón Hillary hasta la cima del Everest en Nepal FURTE SHERPA/AFP

La pérdida de la esperanza de su familia

La prolongada ausencia del montañista llevó a que su círculo íntimo asumiera el peor desenlace posible ante la falta de reportes satelitales. Su esposa, Damu Sherpa, relató desde el centro de salud de la capital que la familia entera se encontraba totalmente conmovida por el desenlace del operativo tras jornadas de profunda angustia en su hogar.

"Nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza", confesó la mujer. La situación extrema empujó a la familia a iniciar los ritos tradicionales de despedida antes de recibir la notificación oficial de su supervivencia: "También comenzamos ayer la puja". Este ritual consiste en una serie de oraciones formales destinadas al descanso eterno del alma de los difuntos.

Por su parte, su hija Mendo Lhamu Sherpa admitió que el llamado telefónico inicial les generó una fuerte incredulidad debido al tiempo transcurrido en el exterior sin protección adecuada. "Al principio no estábamos seguros de si era él, pero nos enviaron fotos para confirmarlo, y entonces sentí mucha alegría", describió la joven.

Montañeros partiendo del Campamento 3 para continuar su ascenso a la cima del Everest en Nepal FURTE SHERPA/AFP

El duro relato de los compañeros de ruta

El exmilitar de origen británico Chris Thrall, quien había alcanzado la cima junto a Hillary, había publicado un sentido video en sus redes sociales dando el pésame a la comunidad internacional al considerar inviable la supervivencia humana en esas altitudes sin asistencia directa.

Thrall describió al nepalí como "un hombre absolutamente gentil y un verdadero tigre de las montañas". El testigo pormenorizó que el percance se desencadenó el 30 de mayo, cuando iniciaban el descenso desde el campamento cuatro, emplazado a 7.950 metros de altitud, una posición ubicada inmediatamente abajo del sector conocido técnicamente como la zona de muerte debido al bajo nivel de oxígeno. El trabajador local decidió detenerse a descansar a raíz del peso excesivo de su equipamiento de carga.

Damu Sherpa (izquierda), esposa del alpinista Dawa Sherpa, recibe consuelo de un familiar en el Hospital HAMS de Katmandú PRABIN RANABHAT/AFP

El montañista británico recordó el último intercambio verbal antes de separarse en la pendiente: "Me di la vuelta y le dije: 'Hillary, ¿estás bien, hermano?'. Él respondió: 'Sí, sí, estoy bien, Chris, ¡por favor, sigue, sigue!'". En el trayecto descendente, el extranjero debió asistir a un colega polaco descompensado, lo que ralentizó la marcha general unas 11 horas.

Los equipos oficiales desplegados constataron que la actual temporada registró un récord histórico con más de 1.000 cumbres alcanzadas, aunque el saldo trágico incluye la muerte confirmada de al menos cinco personas en el transcurso de las actividades de este año.

Con información de AFP