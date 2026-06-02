Amigas de la uruguaya que murió en el glaciar de Ushuaia relataron que era "muy aventurera"

Florencia Acosta y María Eugenia Ferreira, dos amigas de Abril Melina Marino Pereira, la joven uruguaya de 25 años que murió el pasado lunes mientras hacía trekking en el glaciar Vinciguerra junto a un guía en Ushuaia, hablaron este martes sobre ella y contaron los pormenores que la llevó a realizar el viaje hacia el sur argentino.

En rueda de prensa, Florencia dijo que conoció a Abril en el trabajo y que era parte de su familia. Señaló que era "una hermana" y que su madre "la re quería".

En declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) señaló que la preparación del viaje de Abril a Ushuaia "fue rápida". Resaltó que la ahora fallecida "era una persona que cuando se proponía algo y lo tenía medio logrado, ahí venía y te lo decía".

En tanto, María Eugenia dijo que Abril se propuso el viaje "sin programarlo": "Se mandó [al viaje] tal como era ella", explicó.

"Seguimos todo su recorrido estos 12 días. Ella había ido a ese lugar y después se volvió, pero quedó muy enamorada y volvió a ir hasta que pasó lo que pasó", añadió María Eugenia, en referencia al trágico episodio.

Detalló que Abril "era muy aventurera" y que "se enamoraba de los lugares y de las personas".

"Ayer a la noche ella tendría que haberse comunicado con nosotras, porque salió a las 06:00 de la mañana. A la tarde nombró que se iba a comunicar, y no lo hizo, y ahí arranca toda la búsqueda", relató Florencia.

"Ella logró lo que siempre quiso, que fue subir esa montaña, y estuvo haciendo lo que verdaderamente le hacía feliz, eso me da paz, aunque también me da mucha tristeza no tenerla conmigo", describió.

Lo que se sabe hasta ahora de la tragedia en el glaciar Vinciguerra

Abril Melina Marino Pereira y Emiliano Feidas murieron el pasado lunes mientras realizaban un trekking en el glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego (Argentina), confirmaron a El País fuentes del gobierno de Tierra del Fuego.

El País supo con base en fuentes de Cancillería que la cónsul general de Uruguay en Argentina ya está haciendo averiguaciones sobre el caso.

Glaciar Vinciguerra. Posee una alta dificultad y una exigencia física considerable. Foto: Archivo El País

Según el reporte policial, la búsqueda se había iniciado durante la noche, luego de que se reportara que dos personas no habían regresado de una excursión al glaciar Vinciguerra, ubicado al norte de la ciudad de Ushuaia.

Luego de un intenso operativo, la Comisión de Auxilio encontró los dos cuerpos sin vida. De acuerdo a las primeras investigaciones, "se presume que las víctimas habrían sufrido una caída en una zona de difícil acceso", aunque todavía no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

Fuentes de la investigación confirmaron a La Nación que las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas —guía de montaña de Ushuaia, de unos 40 años— y Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25 años.

El hallazgo de los cuerpos y el operativo de rescate

El hallazgo se produjo alrededor de la 01:15 de la madrugada, informó la Policía y, debido a las condiciones del terreno y las inclemencias climáticas, "la extracción de los cuerpos fue programada para la mañana de este martes mediante un operativo con apoyo aéreo".

Según supo El País con fuentes de coordinación del servicio 9.1.1. en Ushuaia, los cuerpos fueron "avistados anoche por grupo de montañistas afines al guía, cuando todavía no estaba el procedimiento judicial".

"Se sabía la zona donde estaban porque en ese sendero hay afluencia y se habían cruzado a otro grupo de escaladores. Es una comunidad y conciencia sobre los otros y al pasar las horas y ver que no aparecían comenzaron llamados consultando por los chicos", detallaron desde el cuerpo de rescate.

Este martes por la mañana el operativo comenzó con un equipo de 25 personas. "Es una zona de montaña, no es un cerro de mucha altura, tiene dificultad media. A pie es una caminata técnica de 4 horas. Tiene un terreno muy pedregoso, se necesita crampones, cuerdas y arneses para acceder", detalló el integrante de la Comisión de Auxilio.

En la mañana de este martes salió un grupo de 9 rescatistas y dos horas más tarde se sumó otro grupo de 16 rescatistas más. Debido a las inclemencias del tiempo, el helicóptero no puede acceder al punto exacto donde se encontraron los cuerpos, así que los equipos de rescate trasladarán a las víctimas a una zona media. El procedimiento podría llevar unas 12 horas.