Quiénes eran la joven uruguaya y el guía de montaña que murieron en el ascenso a un glaciar en Ushuaia

Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años, murió este lunes mientras hacía trekking en el glaciar Vinciguerra, en Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina). Su guía de montaña, Emiliano Feidas, de 40, también murió durante la expedición.

La joven uruguaya era oriunda del departamento de Maldonado. Según confirmó El País con allegados, Marino trabajaba como moza en uno de los restaurantes dentro del hotel-casino Enjoy de Punta del Este. "Era muy querida", detallaron.

Feidas, en tanto, era originario de Ushuaia y un montañista experimentado. En sus redes sociales compartía las experiencias de trekking y montañismo con el grupo 54 Trek & Expeditions.

Su última publicación en Instagram fue horas antes de su desaparición. "Lo que nosotros llamamos el patio de casa, pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar. Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente", escribió junto a imágenes satelitales de la zona.

Lo que se sabe hasta ahora de la tragedia en el glaciar Vinciguerra

Abril Melina Marino Pereira y Emiliano Feidas murieron este lunes mientras realizaban un trekking en el glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego (Argentina), confirmaron a El País fuentes del gobierno de Tierra del Fuego.

El País supo con base en fuentes de Cancillería que la cónsul general de Uruguay en Argentina ya está haciendo averiguaciones sobre el caso.

Glaciar Vinciguerra. Posee una alta dificultad y una exigencia física considerable. Foto: Archivo El País

Según el reporte policial, la búsqueda se había iniciado durante la noche, luego de que se reportara que dos personas no habían regresado de una excursión al glaciar Vinciguerra, ubicado al norte de la ciudad de Ushuaia.

Luego de un intenso operativo, la Comisión de Auxilio encontró los dos cuerpos sin vida. De acuerdo a las primeras investigaciones, "se presume que las víctimas habrían sufrido una caída en una zona de difícil acceso", aunque todavía no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

Fuentes de la investigación confirmaron a La Nación que las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas —guía de montaña de Ushuaia, de unos 40 años— y Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25 años.

El hallazgo de los cuerpos y el operativo de rescate

El hallazgo se produjo alrededor de la 01:15 de la madrugada, informó la Policía y, debido a las condiciones del terreno y las inclemencias climáticas, "la extracción de los cuerpos fue programada para la mañana de este martes mediante un operativo con apoyo aéreo".

Según supo El País con fuentes de coordinación del servicio 9.1.1. en Ushuaia, los cuerpos fueron "avistados anoche por grupo de montañistas afines al guía, cuando todavía no estaba el procedimiento judicial".

"Se sabía la zona donde estaban porque en ese sendero hay afluencia y se habían cruzado a otro grupo de escaladores. Es una comunidad y conciencia sobre los otros y al pasar las horas y ver que no aparecían comenzaron llamados consultando por los chicos", detallaron desde el cuerpo de rescate.

Este martes por la mañana el operativo comenzó con un equipo de 25 personas. "Es una zona de montaña, no es un cerro de mucha altura, tiene dificultad media. A pie es una caminata técnica de 4 horas. Tiene un terreno muy pedregoso, se necesita crampones, cuerdas y arneses para acceder", detalló el integrante de la Comisión de Auxilio.

En la mañana de este martes salió un grupo de 9 rescatistas y dos horas más tarde se sumó otro grupo de 16 rescatistas más. Debido a las inclemencias del tiempo, el helicóptero no puede acceder al punto exacto donde se encontraron los cuerpos, así que los equipos de rescate trasladarán a las víctimas a una zona media. El procedimiento podría llevar unas 12 horas.