Terreno hostil y mal clima: así es el operativo para recuperar el cuerpo de la uruguaya fallecida en Ushuaia

La Comisión de Auxilio de Tierra del Fuego (Argentina) trabaja en la recuperación de los cuerpos de una turista uruguaya y un guía de montaña que murieron este lunes mientras realizaban un trekking en el glaciar Vinciguerra. Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas, de unos 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, de 25 años.

El hallazgo se produjo alrededor de la 01:15 de la madrugada, informó la Policía y, debido a las condiciones del terreno y las inclemencias climáticas, "la extracción de los cuerpos fue programada para la mañana de este martes mediante un operativo con apoyo aéreo".

Cómo encontraron los cuerpos de la turista uruguaya y el guía de montaña

Según supo El País con fuentes de coordinación del servicio 9.1.1. en Ushuaia, los cuerpos fueron "avistados anoche por grupo de montañistas afines al guía, cuando todavía no estaba el procedimiento judicial".

"Se sabía la zona donde estaban porque en ese sendero hay afluencia y se habían cruzado a otro grupo de escaladores. Es una comunidad y conciencia sobre los otros y al pasar las horas y ver que no aparecían comenzaron llamados consultando por los chicos", detallaron desde el cuerpo de rescate.

Glaciar Vinciguerra. Posee una alta dificultad y una exigencia física considerable. Foto: Archivo El País

Este martes por la mañana el operativo comenzó con un equipo de 25 personas. "Es una zona de montaña, no es un cerro de mucha altura, tiene dificultad media. A pie es una caminata técnica de 4 horas. Tiene un terreno muy pedregoso, se necesita crampones, cuerdas y arneses para acceder", detalló el integrante de la Comisión de Auxilio.

En la mañana de este martes salió un grupo de 9 rescatistas y dos horas más tarde se sumó otro grupo de 16 rescatistas más. Debido a las inclemencias del tiempo, el helicóptero no puede acceder al punto exacto donde se encontraron los cuerpos, así que los equipos de rescate trasladarán a las víctimas a una zona media. El procedimiento podría llevar unas 12 horas.

Lo que se sabe hasta ahora

Según el reporte policial, la búsqueda se había iniciado durante la noche de este lunes, luego de que se reportara que dos personas no habían regresado de una excursión al glaciar Vinciguerra, ubicado al norte de la ciudad de Ushuaia.

Luego de un intenso operativo, la Comisión de Auxilio encontró los dos cuerpos sin vida. De acuerdo a las primeras investigaciones, "se presume que las víctimas habrían sufrido una caída en una zona de difícil acceso", aunque todavía no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

El País supo con base en fuentes de Cancillería que la cónsul general de Uruguay en Argentina ya está haciendo averiguaciones sobre el caso.

Ascenso a la montaña en Ushuaia Foto: Instagram/Emiliano Feidas

La última publicación del guía en sus redes sociales

Emiliano Feidas, el guía que falleció este lunes durante el ascenso al glaciar Vinciguerra, era un montañista experimentado.

En sus redes sociales compartía las experiencias de trekking y montañismo con el grupo 54 Trek & Expeditions.

Su última publicación en Instagram fue horas antes de su desaparición. "Lo que nosotros llamamos el patio de casa, pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar. Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente", escribió junto a imágenes satelitales de la zona.