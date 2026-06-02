Aeropuerto de Carrasco refuerza su conectividad, ¿cuáles son los nuevos vuelos que hay y los 15 destinos para viajar?

El Aeropuerto Internacional de Carrasco lanzó su listado de conectividad aérea para el mes de junio del 2026. De hecho, para dicho mes el aeropuerto se conectará con 15 destinos (Madrid, Panamá, Asunción, Salto, Rivera, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza y Salvador de Bahía. Además, la grilla mensual contará con un total de 11 aerolíneas operativas (Iberia, Air Europa, Copa, Paranair, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Avianca, Azul y Sky).

En este caso, algunas aerolíneas ya mencionadas han logrado impulsar dicha oferta a través de nuevas frecuencias, sobre todo hacia destinos brasileños, mientras que Paranair, por ejemplo, sigue impulsando la conectividad interna a través de la ruta hacia la ciudad de Rivera, complementando además con las operaciones domésticas hacia Salto. Ahora, ¿cuál es el panorama para el mes de junio de 2026? ¿Cuántas frecuencias se esperan para dicho mes en la capital uruguaya?

Según informaron desde Aeropuertos Uruguay, para el Aeropuerto Internacional de Carrasco se esperan un total de 158 frecuencias semanales para dicho mes. En el caso de Iberia y Air Europa, el aeropuerto uruguayo contará con siete y cuatro frecuencias directas hacia Madrid, respectivamente.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones, ND 20250813, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En tanto, la aerolínea Paranair contará con vuelos hacia Asunción (17 frecuencias semanales) y hacia el departamento salteño con tres frecuencias semanales. También se le suman las frecuencias hacia el departamento de Rivera, las cuales serán dos por semana.

Copa, por su parte, ofrece un total de 21 frecuencias semanales hacia Panamá, mientras que Latam contará con 12 frecuencias hacia Santiago de Chile, 12 frecuencias a Lima (Perú) y otras 24 hacia San Pablo (Brasil).

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas ofrecerá 19 frecuencias semanales hacia Aeroparque, aunque no se están concretando frecuencias hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Aerolíneas Argentinas. Foto: Archivo.

Jetsmart, en tanto, se conectará tan solo con un destino ubicado en Brasil: Río de Janeiro. Para el sexto mes del año 2026, la aerolínea mencionada contará con siete frecuencias semanales hacia dicho destino.

Por otro lado, Azul se encargará de unir Montevideo con Recife y Belo Horizonte a través de dos frecuencias semanales para ambos destinos, mientras que Gol tendrá siete frecuencias semanales para viajar a San Pablo y otras cuatro para llegar a Río de Janeiro. A su vez, también suma una sola frecuencia semanal hacia Fortaleza, por lo que el país vecino es uno de los destinos que cuenta con más frecuencias que se conectan con el Aeropuerto de Carrasco.

En tanto, Sky Airline ofrece cinco frecuencias semanales hacia Santiago de Chile, otras dos hacia Salvador de Bahía y tres para Río de Janeiro, mientras que la compañía Avianca ofrece cuatro frecuencias hacia Bogotá.