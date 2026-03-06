La nueva terminal de US$ 10 millones en el aeropuerto ante el "boom" del comercio electrónico por Temu, con cowork y más

La plataforma logística Latin America Cargo City (LACC), ubicada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, avanza en la construcción de una nueva terminal destinada al procesamiento de envíos de comercio electrónico que ingresan a Uruguay, sobre todo con el desembarco de la plataforma china Temu. El proyecto, que implicará una inversión superior a US$ 10 millones, busca ampliar la capacidad operativa ante el fuerte crecimiento de las compras online en el exterior y posicionar al país como hub logístico regional.

Las primeras etapas de las obras comenzaron en febrero de 2025 y la inauguración está prevista para el último trimestre de 2026, antes de la zafra de fin de año. La nueva infraestructura tendrá unos 10.000 metros cuadrados construidos en distintos niveles y una planta principal de 5.000 metros cuadrados.

Durante una recorrida por la obra con la prensa, la gerente comercial de LACC, Mariela Prospitti, y el gerente de Planeamiento Estratégico, José Larpin, destacaron que se trata de una ampliación clave para el sistema logístico del aeropuerto y para la operativa vinculada al comercio electrónico transfronterizo.

“Es una terminal de aproximadamente 10.000 metros cuadrados que va a concentrar el procesamiento de toda la carga de e-commerce que ingresa al país”, explicó Larpin. Según indicó, el tamaño de la nueva terminal será comparable al de la actual terminal de importaciones del aeropuerto, lo que refleja la magnitud del crecimiento del sector.

El proyecto responde a una expansión acelerada de las compras online en el exterior. De acuerdo con datos de la empresa, en 2023 ingresaban a Uruguay unos 50.000 paquetes mensuales vinculados a este tipo de operaciones. Con la llegada de nuevas plataformas de comercio electrónico internacional como Temu, el volumen se multiplicó y actualmente se ubica entre 200.000 y 250.000 envíos por mes.

Futura terminal Courier. Foto: LACC.

“En el último año y medio el volumen se multiplicó por cuatro o cinco veces. Ese crecimiento hizo necesario ampliar la infraestructura para operar en mejores condiciones de seguridad, eficiencia y calidad”, señaló Larpin.

Actualmente, la carga de comercio electrónico se procesa en una plataforma logística más pequeña dentro de la terminal existente. Con la nueva instalación, todo ese flujo pasará a concentrarse en el nuevo edificio.

La ampliación implicará quintuplicar el área operativa destinada a esta actividad. “Estamos multiplicando por cinco la superficie dedicada a este tipo de operaciones, lo que nos permitirá manejar mayores volúmenes y atender los picos de demanda con mayor agilidad”, agregó.

La nueva terminal estará ubicada dentro del área de cargas del aeropuerto, a unos 200 metros de la pista, lo que facilitará la conexión directa con las operaciones aéreas.

“Vamos a tener oficinas comerciales, salas de reuniones y un espacio de cowork para empresas que quieran instalarse cerca de la operativa logística”, indicó la ejecutiva. En total, el área de oficinas superará los 2.500 metros cuadrados.

El proyecto también aprovechará el régimen de aeropuerto libre que rige en el Aeropuerto de Carrasco, un esquema que permite operar con beneficios impositivos similares a los de las zonas francas para determinadas actividades logísticas.

“Estamos dentro de una zona libre de impuestos, lo que permite que empresas internacionales establezcan domicilio fiscal en el aeropuerto y utilicen esta plataforma para consolidar carga y distribuirla hacia la región”, explicó Prospitti.

En ese sentido, el edificio contará con más de 1.000 metros cuadrados destinados a operaciones logísticas intermedias, donde las empresas podrán realizar actividades de consolidación, preparación de pedidos o distribución regional.

Así sería la nueva terminar de courier de LACC. Foto: LACC.

“El objetivo es que empresas multinacionales puedan traer su mercadería, consolidar stock aquí y luego distribuirla a distintos mercados de la región”, afirmó.

Entre los sectores que ya utilizan este modelo logístico se encuentran compañías vinculadas a la industria farmacéutica, electrónica, tecnología y carga general. En algunos casos, empresas extranjeras consolidan inventarios en Uruguay y desde aquí exportan hacia países como Argentina, Chile, Bolivia o Paraguay.

Para LACC, uno de los factores que explican el creciente interés por el país como plataforma logística es la estabilidad institucional y el marco regulatorio.

“Uruguay ofrece estabilidad política, seguridad jurídica y procesos aduaneros más ágiles que otros países de la región. Eso hace que muchas empresas vean al país como un hub de distribución regional”, señaló Prospitti.

Además, la plataforma del aeropuerto permite combinar distintos modos de transporte. Según explicó Larpin, LACC opera como una plataforma multimodal que integra transporte aéreo, marítimo y terrestre.

“No estamos obligados a que la carga llegue por avión. Puede ingresar por vía marítima o terrestre y luego redistribuirse por el medio de transporte que requiera la operación”, explicó.

La obra emplea actualmente a unas 60 personas, aunque en las etapas de mayor actividad ese número podría acercarse a 200 trabajadores. La construcción está prevista que finalice entre agosto o septiembre de 2026, momento en que comenzarán las pruebas operativas y el ajuste de los sistemas.

La meta es que la terminal esté plenamente operativa antes del período de mayor actividad del comercio electrónico.

“Apuntamos a llegar a la zafra de fin de año con la terminal funcionando, para poder absorber el aumento de envíos que se registra entre noviembre y diciembre”, indicó Larpin.

Terminal de LACC al finalizar. Foto: LACC.

Según estiman desde la empresa, la nueva infraestructura permitirá procesar los envíos con mayor rapidez y mejorar la experiencia de los usuarios finales.

“El cliente final es la persona que compra en el exterior. Todo el diseño busca que ese proceso sea más eficiente y que los paquetes lleguen en tiempo y forma”, concluyó.