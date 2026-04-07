Aeropuerto de Carrasco refuerza su conectividad, ¿cuáles son los nuevos vuelos que hay y los 16 destinos para viajar?

El Aeropuerto Internacional de Carrasco lanzó su listado de conectividad aérea para el mes de abril del 2026. Así, este mes el aeropuerto se conectará con 16 destinos: Salto y Rivera en vuelos de cabotaje y Madrid, Panamá, Bogotá, Lima, Asunción, Santiago de Chile, Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal y Salvador de Bahía). Además, la grilla contará con un total de 11 aerolíneas operativas: Iberia, Air Europa, Copa, Avianca, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas, Paranair, JetSmart, Azul y Sky).

En este caso, algunas aerolíneas ya mencionadas han logrado impulsar dicha oferta a través de nuevos vuelos, sobre todo hacia destinos brasileños, mientras que Paranair, por ejemplo, sigue impulsando la conectividad interna a través de la ruta hacia la ciudad de Rivera, complementando además con las operaciones domésticas hacia Salto. Ahora, ¿cuál es el panorama para el mes de abril de 2026? ¿Cuántas frecuencias se esperan para dicho mes en la capital uruguaya?

Según informaron desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, se esperan un total de 158 frecuencias semanales para dicho mes. En el caso de Iberia y Air Europa, el aeropuerto uruguayo contará con seis y cuatro frecuencias directas hacia Madrid, respectivamente.

En tanto, la aerolínea Paranair contará con vuelos hacia Asunción (18 frecuencias semanales) y hacia el departamento de Salto con tres frecuencias semanales. Ahora también se le suman las frecuencias hacia el departamento de Rivera, las cuales son dos por semana.

Copa, por su parte, ofrece un total de 21 frecuencias semanales hacia Panamá (desde donde conecta a otros destinos en el Caribe, Estados Unidos y Europa), mientras que Latam contará con 14 frecuencias hacia Santiago de Chile, siete frecuencias a Lima (Perú) y otras 24 hacia San Pablo (Brasil).

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas ofrecerá 21 frecuencias semanales hacia Aeroparque en el "puente aéreo" aunque no se están concretando frecuencias hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Jetsmart, en tanto, se conectará tan solo con un destino ubicado en Brasil: Río de Janeiro. Para el cuarto mes del año 2026, la aerolínea mencionada contará con siete frecuencias semanales hacia esa ciudad.

Jetsmart. Foto: JetSmart

En el caso de Avianca, la misma ofrece unas cuatro frecuencias semanales hacia Bogotá (Colombia).

Por otro lado, Azul se encargará de unir Montevideo con Recife y Belo Horizonte a través de dos frecuencias semanales para ambos destinos, mientras que Gol tendrá siete frecuencias semanales para viajar a San Pablo y otras cuatro para llegar a Río de Janeiro. A su vez, también suma una frecuencia semanal hacia Fortaleza y otra a la ciudad de Natal, por lo que el país vecino es el que cuenta con más vuelos que se conectan con el Aeropuerto de Carrasco.

RÍO DE JANEIRO. FOTO: RICARDO MORAES

En tanto, Sky ofrece cinco frecuencias semanales hacia Santiago de Chile, otras dos hacia Salvador de Bahía y tres para Río de Janeiro.