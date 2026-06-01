Fiscalía espera pericias tras choque fatal que involucró a empresario alcoholizado en una camioneta de testeo

Avanza la investigación contra un conocido empresario automotor, formalizado el pasado domingo por un delito de homicidio culposo. El imputado, cuya espirometría arrojó un resultado de 1,04 g/l, protagonizó un siniestro de tránsito con el saldo de una persona fallecida y dos heridas. Actualmente, la fiscalía aguarda el resultado de pericias técnicas y nuevas declaraciones testimoniales para determinar las circunstancias del hecho.

El hombre manejaba una camioneta ROX Adamas al momento del accidente. El vehículo fue lanzado el pasado viernes. Estaba previsto que horas después, en la mañana del sábado, se realizara un test drive con público, pero esto finalmente no ocurrió. A los presentes en el evento, según supo El País, se les comunicó que un miembro de la empresa que representa a la marca en Uruguay había tenido un accidente de tránsito en una de las camionetas que iban a ser empleadas para el testeo.

Se trata de un hombre de 44 años, director de la empresa encargada de comercializar el vehículo de la marca ROX en Uruguay.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la Ruta 10, a pocos metros del puente de La Barra. Sobre las 01:45, el hombre impactó con el vehículo contra un auto conducido por Cristian Santos (de 36 años), conocido por tener la carnicería Reina Vaca en el barrio La Fortuna, en Maldonado.

Santos recibió asistencia médica en el lugar, pero finalmente murió. Su acompañante, una mujer de 33 años, sufrió politraumatismos. Lo mismo le ocurrió al acompañante del ahora imputado, mientras que él resultó ileso.

Realizada la espirometría por el personal de la Intendencia de Maldonado, el resultado dio positivo, arrojando los 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

La información primaria fue procesada por la Fiscalía de Maldonado de 5to Turno, a cargo de Jorge Vaz, quien solicitó este domingo la formalización del empresario por un delito de homicidio culpable.

Como medida cautelar se le impuso fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al juzgado, presentarse una vez a la semana en una seccional policial y la prohibición de salir del país con retención de su pasaporte por 120 días.

Fuentes del caso dijeron a El País que serán claves algunos testigos que presenciaron el hecho, así como pericias de accidentología vial que determinarán cuáles fueron las circunstancias de circulación de los vehículos, para así determinar culpabilidades.

Hasta el momento se cuenta con algunas imágenes y declaraciones primarias de los involucrados y testigos ante la Policía, aunque se espera que estas personas vuelvan a comparecer ante Fiscalía.

El abogado del empresario, Joaquín Abal, dijo a El País que se trata de una "tragedia".

"Lamentamos mucho la situación y nos ponemos en el lugar de la familia de la víctima", señaló, y aseguró que su representado está "muy mal por lo que sucedió", "dispuesto a colaborar con la investigación".

Por otra parte, fuentes del caso dijeron a El País que la familia del fallecido se encuentra "muy golpeada" y que hasta el momento no ha confirmado la contratación de un abogado.

Allegados dieron un último adiós a través de redes sociales, destacando la calidad humana de Santos y su trabajo constante.

"Con enorme tristeza queremos comunicar el fallecimiento de nuestro querido amigo y socio, Cristian", escribió el equipo de Reina Vaca en sus redes sociales. Además, destacaron que "fue el alma" del emprendimiento y la "calidez y pasión" que ponía en su trabajo.

"Reina Vaca continuará adelante, honrando cada día los valores, el compromiso y la calidad que Cristian ayudó a construir desde el primer día", concluyeron.