Fue formalizado el hombre que protagonizó un siniestro fatal en Maldonado; había dado positiva la espirometría

La Jefatura de Maldonado informó que fue formalizado el hombre de 44 años que conducía una camioneta y protagonizó un siniestro de tránsito en Ruta 10 ayer sábado 30 de mayo.

En el accidente un hombre de 36 años, que conducía el otro auto, falleció en el lugar. Su acompañante, una mujer de 33 años, resultó politraumatizada y fue trasladada a un centro de salud.

El conductor de la camioneta, de 44 años, resultó ileso y su espirometría dio positiva. El acompañante de 41 años resultó con politraumatismos moderados y fue derivado a un centro de salud.

En horas de la noche de esa misma jornada, el hombre de 44 años resultó formalizado por la presunta comisión de un delito de homicidio culpable, en calidad de autor, según la Jefatura de Maldonado.

Como medida cautelar se le impuso, durante 120 días, el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al la sede, presentarse una vez a la semana a la Seccional Policial correspondiente a su domicilio, la prohibición de salir del país con retención de su pasaporte.