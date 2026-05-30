Un hombre de 36 años murió tras choque entre dos vehículos en Ruta 10; la espirometría del otro conductor dio positiva

Un hombre de 36 años murió en la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito en la Ruta 10, en la zona de La Barra, Maldonado. Según pudo constatar la Policía, el choque se dio entre un automóvil Peugeot 208 y una camioneta ROX.

El conductor del auto falleció en el lugar mientras que la acompañante, una mujer de 33 años, resultó politraumatizada y fue trasladada a un centro de salud.

El conductor de la camioneta, de 44 años, resultó ileso y su espirometría dio positiva. El acompañante -de 41 años- resultó con politraumatismos moderados y fue derivado a un centro de salud.

El hecho ocurrió a 400 metros del puente de La Barra, en la zona conocida como curva de La Gorgorita. Trabajaron en la escena efectivos policiales, Bomberos y Policía Científica, bajo la órbita de la Fiscalía competente, a efectos de determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.