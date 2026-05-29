Adolescente condenado por el homicidio de un policía en el Cerro se fugó del Inisa y permanece prófugo

Un adolescente de 17 años se fugó de un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) el pasado jueves. Estaba cumpliendo una medida privativa de libertad tras ser declarado coautor del homicidio de un policía en la rambla del Cerro en noviembre del año pasado.

El joven, oriundo del Cerro, está vinculado a uno de los grupos criminales de la zona y se presume que participó en varios crímenes. Uno de ellos, por el que se encontraba en el Inisa, fue el asesinato del cabo César Ferreira.

El jueves 21 de mayo, el adolescente se fugó. Hasta el momento permanece prófugo y los investigadores no descartan que ya haya participado en episodios de sangre ocurridos en las últimas horas.

"Se hicieron, como corresponde, todas las actuaciones de rigor", se limitaron a declarar a El País desde el Inisa, que busca determinar mediante una investigación interna cuáles fueron las causas que permitieron la fuga.

El menor pertenece a un grupo que mantiene conflictos de larga data por el control del territorio y la venta de drogas en el Cerro.

Homicidio de César Ferreira

El funcionario asesinado el pasado 24 de noviembre tenía 30 años y llevaba 12 dentro de la fuerza policial. Al momento del ataque, se encontraba dentro de su auto en la zona de la Playa del Cerro junto a su hermano y un amigo. Los autores, fueron dos adolescentes.

De forma sorpresiva, un delincuente encapuchado y vestido con ropa oscura se paró afuera de la puerta del acompañante y amenazó con un arma: "bajate, tirate al piso”, le dijo al amigo de los hermanos, que no se dejó intimidar. Abrió la puerta, empujó al menor y pasó por detrás de él. Esto provocó que el atacante comenzara a efectuar disparos. Junto a él se encontraba el ahora fugado del Inisa.

En ese momento, Ferreira repelió el ataque con su arma de reglamento, abatiendo a uno de los delincuentes. El otro consiguió alejarse de la escena. Pero los disparos de los agresores impactaron en el agente y su hermano. Al momento de llegar la Policía, el funcionario estaba inconsciente y tenía "signos vitales muy débiles", según consta en documentos a los que accedió El País. Terminó falleciendo en el Hospital del Cerro, mientras que su hermano sobrevivió.

Mientras la Policía actuaba en el lugar, los agentes escucharon sonidos que provenían de vegetación próxima a las rocas de la playa. Allí se encontraron con el segundo atacante, que había recibido dos disparos.

De los análisis de los investigadores surgió que una de las armas usadas por los delincuentes ya había sido empleada en un episodio de lesiones personales meses atrás. Además, se constató que ambos agresores mantenían un vínculo personal y que incluso tenían fotos juntos portando armas.

"Me dieron unos tiros", "un botón me encajó (...) y mi compañero lo mató también", fueron algunos mensajes que se encontraron en el celular del menor que sobrevivió.

El caso fue investigado como un intento de rapiña que terminó en homicidio. Por este motivo, el adolescente fue sometido a un proceso simplificado y declarado coautor de una infracción gravísima, tipificada como homicidio muy especialmente agravado. En consecuencia, se le impusieron medidas socioeducativas privativas de libertad por un plazo de cuatro años y seis meses.

Sin embargo, con el paso de los días surgieron nuevos elementos. El tercer ocupante del auto es el exyerno de Luis "Betito" Suárez, y se presume que para ese momento todavía mantenía vínculos con la banda (la cual está enfrentada con el grupo al que pertenece el adolescente agresor).

Por este motivo, sumado a que el hermano del policía tenía antecedentes penales, surgió la hipótesis de que pudo tratarse de un ataque dirigido.