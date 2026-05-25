"El padre de mi hermano intentó violarme", puso una niña en una tarea escolar, y tribunal ahora condenó al abusador

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno confirmó por unanimidad la condena de tres años y once meses de penitenciaría contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija menor de su pareja durante años.

El crimen ocurrió en la ciudad de Las Piedras. La causa llegó a la Justicia gracias a una revelación inesperada: la niña contó por escrito el abuso en una tarea de ciencias sobre Marie Curie, cuando su maestra le pidió que respondiera a qué le temía. "Al padre de mi hermano, intento violarme", anotó en su hoja.

Esa frase, escrita en marzo de 2022 cuando la niña tenía once años, activó el protocolo escolar. Y luego quien presentó la denuncia fue su madre.

Tres años y medio después llegó la condena confirmada por el tribunal integrado por los ministros Marcelo Malvar, Graciela Eustachio y Dolores Sánchez. Según la sentencia a la que accedió El País, los abusos ocurrieron entre los seis y los once años de la víctima, en el dormitorio de su madre.

En la mayoría de los casos ocurrieron cuando el hombre quedaba al cuidado de la niña, pero también existieron episodios cuando la mujer estaba en la casa realizando tareas del hogar.

"Él iba y le decía (a la víctima) que no dijera nada", recogió el fallo a partir de la declaración de la niña en Cámara Gesell.

La menor relató que cuando tenía siete años le contó lo que estaba sucediendo a su madre, pero ella no le creyó y pensó que se trataba de "una broma".

Recién después de la develación en la escuela y tras un planteo de las autoridades de la institución educativa decidió radicar la denuncia.

Tras analizar la prueba, la jueza María Morales declaró al hombre culpable de haber cometido reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de abuso sexual agravados.

Morales estableció una pena de tres años y once meses de penitenciaría y la reparación a la víctima con 12 salarios mínimos.

La estrategia de la defensa: "visión de túnel" y crítica a la pericia

La defensa del hombre anunció un recurso de apelación tras el fallo de la jueza. El núcleo del recurso giró en torno a la valoración de la prueba pericial psicológica y psiquiátrica.

La defensa sostuvo que la magistrada le otorgó "pleno valor convictivo" al informe de la perita del Instituto Técnico Forense (ITF) "sin analizar su fiabilidad".

También objetó el análisis de la declaración de la víctima en Cámara Gesell: aseguró que se examinó "solo un fragmento del registro" y que se emplearon preguntas cerradas. Y criticó la aplicación de agravantes introducidas por una ley posterior a los hechos.

Según los abogados, el fallo ignoró elementos favorables al imputado y presentó contradicciones internas entre las propias pruebas valoradas, lo que evidencia, señalaron, una "visión de túnel" orientada a la condena.

La fiscal María Olivera respondió que la pericia cumplió con los estándares técnicos y que fue debidamente controlada mediante el contrainterrogatorio. Destacó la amplia experiencia de la perita como psiquiatra pediátrica y forense, y resaltó que la defensa nunca precisó cuáles habrían sido las preguntas cerradas o inducidas durante la declaración de la niña.

Olivera, en su adhesión a la apelación, pidió que se incorpore una agravante adicional por la edad de la víctima.

La decisión del Tribunal: "todo confluye en una única dirección"

El tribunal desestimó uno a uno los agravios de la defensa. Sobre la declaración de la niña sostuvo: "si bien se trata de una declaración escueta, ella presenta credibilidad subjetiva o fiabilidad, ya que es un relato lógico, sin elementos contradictorios, verosímil, que menciona en qué consistieron los actos de abuso, el modo en que se cometieron, el lugar.".

Respecto al cuestionamiento sobre las preguntas cerradas, los ministros indicaron que la defensa no señaló concretamente cuáles habrían inducido a la víctima a declarar de una forma determinada. "Analizada la declaración, si bien se le realizaron algunas preguntas sugestivas al final, la mayoría de ellas no lo fueron, y el interrogatorio comienza solicitando que narre lo sucedido", indicó.

El fallo recogió, además, una serie de elementos que reforzaron la versión de la niña. Su hermana declaró durante la investigación que el acusado también había abusado de ella y que, si bien se llegó a presentar una denuncia, su madre la dejó sin efecto.

El tribunal también valoró que la pericia psiquiátrica del imputado dio cuenta de "un discurso organizado sin ningún momento de angustia", que "no parece compatible con alguien que está siendo acusado de un hecho injusto o falso".

"La certeza racional emerge de tener presente el resultado de todas las probanzas y en este caso, todos ellos, confluyen en una única dirección: la responsabilidad del imputado", concluyó el tribunal.

Finalmente, confirmaron la condena de primera instancia y sumaron la agravante solicitada por Fiscalía, aunque no se modificó el monto de la pena debido a que esto no fue pedido por el Ministerio Público.