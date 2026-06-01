Peñarol vs. Central Español por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto en directo

Peñarol recibe a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo y en el marco de la tercera fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya con una oportunidad clave para el Carbonero de poder treparse a lo más alto de la Tabla Anual.

Los dirigidos por Diego Aguirre están a tres puntos de Racing y Deportivo Maldonado —que comparten la punta de la acumulada— y por lo tanto una victoria también dejará al aurinegro como uno de los punteros con todo lo que eso significa. Además, el triunfo le permitiría continuar con puntaje perfecto y ser único líder de la Serie A del Torneo Intermedio.

El Palermitano, por su parte, contará con el estreno del argentino Diego Osella en el banco de suplentes, que llegó para ocupar el cargo que tuvo Pablo de Ambrosio desde el regreso a Primera División.

Peñarol vs. Central Español:

Peñarol (probable): Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Jesús Trindade, Nicolás Fernández; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre

Central Español (probable): Rodolfo; Luciano Fernández, Mateo Urrutia, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Isaac Méndez; Franco Muñoz, Máximo Alonso, Mariano Aguilera; Santiago Sequeira. DT: Diego Osella

Hora: 20:00.

Estadio: Campeón del Siglo.

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV.

Árbitros: Hernán Heras; Andrés Nievas, Mauricio Hernández; Santiago Motta.

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández.