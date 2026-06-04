“Hubo violación de normas y protocolos”: Saavedra sobre implicancia de funcionarios en fugas y motines en Inisa

Las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) comparecieron este martes a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes por las fugas y motines que han ocurrido en el transcurso de 2026. El presidente del organismo, Jaime Saavedra, dio algunos detalles de los hechos que ocurrieron en enero y marzo en el centro ubicado en Bulevar Artigas y Cufré.

Este centro, dijo, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País, nació en 2016 “con muchas fallas” y alojó a “algunos de los gurises más complicados”. Sin embargo, recordó que el Inisa venderá este centro, por unos US$ 8 millones. El cierre definitivo sería en setiembre.

“Estas tres fugas del primer hecho mencionado fueron una vergüenza sin excusas, y fue una vergüenza sin excusas que tuvo que ver con la violación de normas de seguridad y de protocolos básicos de acción por parte de algunos funcionarios afectados a la tarea, sobre todo cuando se trabaja con perfiles tan complicados como estos”, sostuvo el jerarca.

En ese sentido, describió algunos de los hechos que se constataron con la implicancia de algunos trabajadores en el centro en el que ocurrieron las fugas y motines, donde había 14 adolescentes: “12 están por homicidio y, de esos 12, nueve están vinculados al narcotráfico”, agregó.

Tras esto, se refirió al “accionar de una gravedad inusitada” de algunos funcionarios: “Tienen que cumplir esos protocolos, y eso fue lo que falló. En el primer episodio, dos funcionarios, en un horario impropio y en condiciones impropias, sacaron a bañarse a dos chiquilines cuando no debieron hacerlo, y eso facilitó todos los hechos posteriores”.

“En el segundo episodio, hay funcionarios de larga trayectoria. Hay chiquilines que testimonian y es íntima convicción de este presidente del directorio —y así fue dicho ante la Fiscalía— que, si no se les entregó la llave de las celdas, hubo algo que permitió una falla tan grosera. Esto deja, si las cosas fueron como yo las interpreto y no existió dolo, al borde de la pérdida del trabajo a los funcionarios que hicieron eso”, continuó.

En enero, se fugaron tres jóvenes que al tiempo lograron ser capturados, mientras que, en marzo, se generó un motín con toma de rehenes en el que también hubo fugas.

Daniel Radío, director e integrante del Partido Independiente, incluso comentó que se encontró una “lima” en uno de los módulos de reclusión: “Si aparece una lima en una celda, no hay protocolo que valga. Por más que uno compruebe que todos los funcionarios son excelentes, algunos no son excelentes”.

De hecho, Ángel Fachinetti, director del organismo en representación del Partido Colorado, afirmó que cuentan con “un 99% de funcionarios que tienen la camiseta puesta y un porcentaje ínfimo de funcionarios desleales o transas”.

Por otro lado, Saavedra señaló que hubo “otro problema inexcusable” en cuanto a la custodia del perímetro”, que es “responsabilidad de la Policía Nacional”.

“El Inisa paga mucha plata por año a la Policía Nacional para que custodie el perímetro de los tres centros de detención grandes, y de algunos otros pequeños que también tenemos. En ese episodio, ese perímetro no fue debidamente custodiado, hubo fallas muy significativas que ameritaron algunas acciones. De ese episodio se iniciaron todos los sumarios con separación del cargo y retención de haberes, los sumarios sin separación e investigaciones administrativas que correspondían, en forma inmediata”, explicó.