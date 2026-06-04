Caso del bebé herido de bala en Malvín Norte: imputan a un adolescente por intento de homicidio

Un adolescente fue imputado este jueves por el intento de homicidio de un bebé de seis meses en el barrio Malvín Norte. El niño recibió un disparo en el cráneo en el marco de una balacera y fue internado en su momento en el Hospital Pereira Rossell, donde le retiraron parte del proyectil.

El joven fue imputado como "presunto autor de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad, en grado de tentativa". Mientras avanza la investigación el menor permanecerá internado en el INISA por 150 días.

A principios de mayo la Justicia había imputado a un joven de 21 años como presunto coautor del crimen.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Los detalles del ataque: "Empezó la guerra"

El jueves 7 de mayo, en el apartamento del complejo de viviendas donde ocurrió el hecho, había dos adultos (la madre del bebé y la abuela) y tres menores (el bebé, su hermana de tres años y un hermano de su madre de 13). "Estábamos comiendo. Acabábamos de bañar a los niños y les estábamos dando de comer", declaró una de las adultas en Fiscalía.

Era poco antes de las 22 horas y en ese preciso momento "dos o tres personas" —no se ha logrado aún determinar cuántas— se pararon frente al apartamento y dispararon varias veces hiriendo al bebé de seis meses. La bala ingresó por detrás de la oreja y se alojó en la cabeza.

El bebé, que inicialmente fue atendido en el Hospital Pasteur, tuvo fiebre, lo que impidió que fuera operado en seguida. En cuanto su estado lo permitió, fue sometido a una intervención quirúrgica en el Pereira Rossell, donde se logró extraer parte del proyectil, aunque no totalmente.

Hubo varios testigos que declararon con su identidad reservada y afirmaron que el joven de 21 años que resultó imputado por el crimen fue uno de los atacantes. Dieron su nombre y lo describieron físicamente. Además, ya lo conocían "del barrio".

A su vez, las fiscales indicaron que hay una teoría "posible" —mas no confirmada— sobre cuál sería la causa del hecho. La teoría apunta a que en el grupo de Facebook de vecinos del complejo de viviendas un usuario publicó que el hermano de la madre del bebé había sido autor de un homicidio cometido hace un año. Sin embargo, aclaró la Fiscalía, la muerte mencionada en la publicación se investiga como un suicidio.