Motochorro que robó carteras en Pocitos y dejó en CTI a una mujer quedó libre por un "error administrativo"

La Policía de Montevideo detuvo a un motochorro que venía robando varias carteras en la zona de Pocitos. Sin embargo, el hombre quedó libre tras un error administrativo de la Fiscalía, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Sobre este hombre pesa una requisitoria y los investigadores trabajan para dar con su paradero. Había sido detenido a fines de la semana pasada, tras ser buscado por distintas rapiñas en Pocitos. Las víctimas principalmente eran mujeres mayores de edad.

Uno de los robos ocurrió el lunes 27 de mayo en el cruce de Marco Bruto y Luis Lamas y fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La víctima fue una mujer de 54 años, que fue arrastrada por el delincuente que le robó su cartera.

Pocitos

Motochorro le arrebató la cartera a una mujer de 54 años en Marco Bruto y Luis Lamas. Todos los detalles en @TelenocheUy pic.twitter.com/5ko6fk9oBY — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) May 25, 2026

En otro caso, un robo en Pocitos terminó con una mujer de 66 años internada un CTI, en coma y con respirador, tras caer al suelo y golpearse la cabeza. Sucedió a las 17:00 del miércoles 6 de mayo en Benito Blanco y Scoseria, cuando la víctima iba caminando.

Operativo policial en Pocitos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Error administrativo"

Se trata de un hombre de 39 años con varios antecedentes penales. Durante un allanamiento en su casa, en el barrio Malvín Norte, se detuvo también a su pareja y se le incautó la moto y distintos elementos que lo vinculan a las rapiñas.

Sin embargo, tras quedar a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 6to turno, ocurrió un “error administrativo” y recuperó la libertad, según fuentes policiales. Se venció por 10 minutos el plazo para solicitar el denominado “corte de detención"; es decir, la audiencia judicial donde un juez evalúa si el arresto se realizó conforme a la ley.

De esta manera, tal como lo establece el Código de Proceso Penal, el fiscal debió dejarlo en libertad. Ahora la misma Fiscalía solicitó nuevamente su detención, por lo que se liberó una requisitoria para dar con su paradero.

Desde Fiscalía se informó a El País que en las próximas horas se enviará un comunicado sobre lo ocurrido.