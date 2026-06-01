Murió un hombre tras despistar en ruta 7 en Cerro Largo; la camioneta tenía matrícula brasileña

Un hombre falleció este lunes por la madrugada en el hospital de Melo, tras sufrir un accidente de tránsito en la ruta 7, informó Policía Caminera.

El siniestro se registró sobre las 06:40 de este lunes en la localidad de Fraile Muerto. La camioneta, que tenía un único ocupante, despistó a la altura del kilómetro 351 de la ruta 7. Las causas del accidente todavía se investigan.

El hombre fue trasladado hasta el hospital de Melo, donde falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Según señaló Caminera, la víctima todavía no fue identificada y el vehículo involucrado en el accidente llevaba una matrícula brasileña.

Ministerio del Interior y la IMM intervienen en Malvín Norte, zona de conflictos: detalles del operativo

La Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Convivencia y la Jefatura de Policía departamental, colaboraron en una intervención a la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte.

Según comunicaron desde la cartera, se trata de un “proceso de articulación interinstitucional”, que ya lleva varias etapas. En esta instancia, se realizó un relevamiento poblacional.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo conocer cuál es la situación de los vecinos del barrio, entre ellos quienes se han instalado a vivir en terrenos que pertenecen a la comuna.

Malvín Norte. Fue intervenida la zona de Boix y Merino. Foto: Ministerio del Interior.

“Busca fortalecer el vínculo entre los organismos públicos y los vecinos y vecinas de la zona, promoviendo el acceso, la continuidad y la mejora de los servicios públicos”, dice el comunicado del ministerio.

Autoridades que estuvieron presentes en el barrio se pronunciaron sobre el operativo, que ya había tenido una instancia en marzo, cuando se retiraron vehículos abandonados y quemados.

“No es una jornada aislada, es parte de un proceso que tuvo como inicio el reclamo de vecinos para que haya mayor presencia institucional”, dijo el secretario general de la IMM, Diego Olivera.

“Lo que pasa en el barrio tiene múltiples aristas, pero tiene bases sociales”, agregó y manifestó preocupación por la presencia de “muchos menores” en contexto de vulnerabilidad.

Por su parte, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Víctor Abal, destacó que se trata de un relevamiento “para conocer las preocupaciones y necesidades de los vecinos”. “Nos parece importante tener una fotografía de la situación del barrio”, concluyó.

Por último, el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, aseguró que este trabajo es “clave para el abordaje de los barrios en lo que refiere a la seguridad”. “La Policía está presente en los barrios las 24 horas del día. La Policía no se retira”, dijo como mensaje final.