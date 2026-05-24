Siniestro fatal en ruta 6: conductor murió tras vuelco de camión con semirremolque cargado con ganado vacuno

Un hombre de 40 años falleció este domingo tras protagonizar un siniestro de tránsito en la ruta 6, a la altura del kilómetro 293.300, en jurisdicción de la Seccional 7ª de Durazno.

El hecho ocurrió sobre las 11:30, cuando un camión con semirremolque cargado con ganado vacuno, que circulaba de norte a sur, despistó por causas que aún se investigan y volcó sobre su lateral izquierdo en la faja natural este de la ruta.

Como consecuencia del impacto, el conductor —único ocupante del vehículo— murió en el lugar.

Además, las autoridades contabilizaron al menos cuatro novillos muertos y varios animales con heridas producto del vuelco de la carga.

Personal policial y de emergencia trabajó en la zona, mientras que la ruta permaneció liberada al tránsito.

Policía herida en ruta 12

Una funcionaria policial de 54 años resultó gravemente lesionada en la jornada del sábado tras ser embestida por una moto que evadió un control vehicular en la ruta 12, a la altura del kilómetro 6, en las inmediaciones de Nueva Palmira (Colonia). El conductor del birrodado se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado.

Según la información proporcionada por la Policía, el hecho ocurrió sobre las 18:20 horas, cuando efectivos de la Dirección Nacional de Policía Caminera realizaban un operativo de control vehicular. En ese momento, una moto que circulaba de Este a Oeste no acató las señales de detención y embistió a una funcionaria que participaba del procedimiento.

La funcionaria fue asistida en primera instancia y trasladada al sanatorio Camoc de Nueva Palmira. Allí se le diagnosticó inicialmente: “Paciente sufre accidente laboral al ser embestida por una moto. Presenta fractura de puño derecho; se traslada a puerta de emergencia para completar valoración”.

Ruta 12 en Lavalleja. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Posteriormente, la mujer fue derivada al sanatorio Cams de la ciudad de Mercedes, donde se confirmó un diagnóstico de mayor gravedad. El parte médico final indicó que presenta una “fractura articular de radio distal desplazada, multifragmentaria de resolución quirúrgica”.

La funcionaria permanece internada y será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas, informó Policía Caminera.

En tanto, las autoridades continúan trabajando para identificar al conductor involucrado, ya que al momento no se cuenta con datos del vehículo ni de su ocupante.