Siniestro de tránsito fatal en Salto: Policía investiga la muerte de motociclista de 26 años

Un joven de 26 años murió tras caerse de la moto en la que se desplazaba, en las inmediaciones del barrio Cerro, ubicado al norte de la ciudad de Salto.

El caso ocurrió en la noche del viernes, sobre las 22:30 horas, cuando los vecinos de la zona de la avenida Camino del Éxodo y la calle Unión, en el mencionado barrio salteño, llamaron al 911 para informar sobre este hecho.

Allí un motociclista había caído desde su vehículo, golpeándose en la cabeza pese a llevar consigo casco protector. Se encontraba inconsciente y con un abundante sangrado.

Al lugar concurrieron móviles policiales y el personal de la Brigada de Tránsito de la Jefatura salteña llamó de inmediato a una unidad de emergencia médica que arribó al lugar.

Una vez asistido el conductor de la moto, un hombre de 26 años y conocido de la zona, fue constatado su fallecimiento en el lugar del accidente.

Siniestro fatal en Salto en el que murió motociclista de 26 años. Foto cedida a El País.

El caso

La víctima circulaba en una moto marca Yumbo GS 125 y, de acuerdo a las primeras actuaciones realizadas por la Policía de Salto, el conductor perdió el dominio del vehículo, aunque no se sabe por qué causas, cayendo sobre la vía pública.

Trabajó en la escena del hecho el personal de la Policía Científica y los funcionarios de Tránsito de la Intendencia de Salto, quienes realizaron tareas de canalización vehicular.

Del hecho fue enterada la Fiscalía de turno y se continúan con las actuaciones correspondientes para saber qué fue lo que pasó.