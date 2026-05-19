Siniestro de tránsito en Centro de Montevideo deja varios heridos tras choque de ómnibus y dos motos

Un siniestro de tránsito protagonizado por un ómnibus y dos motos ocurrido en la mañana de este martes en las calles Uruguay y Yaguarón dejó como resultado a varias personas politraumatizadas y un despliegue de emergencias médicas móviles en el lugar.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, un móvil policial concurrió al lugar tras un aviso del Centro del Comando Unificado (CCU). Allí, los efectivos vieron una moto que se encontraba debajo del ómnibus y otra sobre la vereda.

El conductor del ómnibus dijo que circulaba por Uruguay habilitado por el semáforo en verde. Por otro lado, los conductores de ambas motos, quienes circulaban por la calle Yaguarón, también manifestaron, al igual que el chofer, que el semáforo estaba en verde, produciéndose así el choque.

En cuanto a los pasajeros del ómnibus, cinco de ellos fueron atendidos en el lugar. A una mujer de 37 años se le diagnosticó “politraumatismo”; a otra mujer de 28 años, “traumatismo torácico abdominal”,siendo trasladada a un centro médico; a una mujer de 31 años, “politraumatismo”, siendo también trasladada; mientras que una mujer de 49 años y otra de 34 años fueron ambas diagnosticadas con “politraumatismos leves”, recibiendo el alta en el lugar.

La conductora de una de las motos solicitó momentos después asistencia médica, y se le diagnosticó un "traumatismo de cadera". Fue trasladada a un centro hospitalario.

Personal de Policía de Tránsito realizó una espirometría al conductor del ómnibus, la cual arrojó resultado negativo. A su vez, se realizó espirometría a uno de los conductores de las motos, que tuvo resultado positivo con 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde la jefatura informaron que ambos conductores de las motos no contaban con libreta de conducir.