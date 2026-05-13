Tres camiones protagonizaron un choque múltiple en Flores: uno de los vehículos trasladaba combustible

Policía Caminera informó este miércoles sobre un siniestro de tránsito ocurrido sobre las 15:35 en el kilómetro 170 de la ruta 3 en el departamento de Flores. El choque estuvo protagonizado por tres camiones de los cuales dos contaban con un semirremolque.

De acuerdo a un comunicado del cuerpo policial, uno de los camiones que contaba con un semirremolque y que iba cargado con soja, fue impactado por alcance por otro camión que trasladaba combustible.

Siniestro múltiple en Flores. Foto: Policía Caminera.

Al momento del impacto, el camión que llevaba soja sale hacia la banquina e impacta en el costado del tercer camión. Del resultado de esta colisión, el camión con combustible quedó en la faja natural al oeste de la ruta.

Caminera aclaró que no se dio ningún derrame ni hubo personas lesionadas. Además, la ruta permaneció liberada y las espirometrías realizadas a los conductores tuvieron resultado negativo.

Camión despistó, chocó contra un árbol y se prendió fuego: el conductor logró salir solo con quemaduras leves

Otro siniestro de tránsito en rutas nacionales se registró en la noche del pasado lunes. Casi a las 20:00, a la altura del kilómetro 23 de la carretera 136, en Mal Abrigo, San José, un camión con semirremolque que circulaba de sur a norte despistó y chocó contra un árbol. Luego del accidente, el vehículo tomó fuego.

El conductor del camión, un hombre de 48 años, logró salir por sus propios medios y solo sufrió quemaduras que no serían de entidad, según indicó la Policía Caminera en el parte. La espirometría que le realizaron arrojó un resultado negativo.

Camión con semirremolque que se prendió fuego tras un siniestro de tránsito en Mal Abrigo, San José. Foto: Policía Caminera

Aún restan determinar cuáles fueron las causas del siniestro. Lo que se sabe hasta ahora es que las pérdidas fueron totales aunque no llevaba carga.