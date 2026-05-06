Siniestro de tránsito con niño de 8 años fallecido: su padre quedó detenido tras dar positivo en espirometría

Permanece detenido el padre del niño de ocho años que falleció este martes en un siniestro de tránsito en Paysandú. Ambos circulaban en un auto por la calle Independencia cuando, a la altura de un puente sobre el arroyo Sacra, el vehículo volcó.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el conductor se sometió a una espirometría cuyo resultado fue positivo. Aún se aguardan los resultados de diversas pericias que determinarán, por ejemplo, si el niño llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al menor fuera del vehículo, inconsciente, ya que había salido despedido. El padre, de 44 años, también presentaba lesiones visibles. Al arribar el personal médico, se constató el fallecimiento del niño, mientras que el conductor fue trasladado a un centro asistencial.

El caso quedó en manos de Fiscalía, que trabaja en la recolección de pruebas. El hombre permanece detenido y será conducido a declarar en las próximas horas.

Se desprendió el tráiler de una camioneta e impactó contra un ciclista, que murió en el lugar

Por otro lado, Policía Caminera informó de dos siniestros de tránsito fatales este martes en rutas de Uruguay. Sobre las 18:00, a la altura del kilómetro 10 de la ruta 44, el tráiler que iba enganchado a una camioneta se desprendió e impactó contra un ciclista, que murió en el lugar.

Camioneta a la que se le desprendió el tráiler y provocó la muerte de un ciclista. Foto: Policía Caminera

Más tarde, sobre las 18:00, a la altura del kilómetro 15 de la ruta 8, en Montevideo, al sur del cruce con la ruta 102, un camión que iba por Camino Miguel Estévez e intentó ingresar a la carretera chocó contra una moto. Como consecuencia, murió la conductora del birrodado.

Por otro lado, pasadas las 22:00, sobre el kilómetro 171 de la ruta 14, un camión que iba desde Libertad hacia el departamento de Durazno despistó y volcó, y quedó en una posición que obstruía ambas sendas de circulación. El único ocupante del vehículo resultó ileso.