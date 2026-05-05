Niño de ocho años murió en Paysandú tras vuelco del auto en el que viajaba junto a su padre

La Jefatura de Policía de Paysandú informó este martes sobre el fallecimiento de un niño de ocho años luego de que el auto en el que circulaba, y era conducido por su padre, volcara en la calle Independencia, a la altura del puente del Arroyo Sacra.

Según detalló la dependencia en un comunicado, luego de que las autoridades policiales recibieran una llamada al servicio de emergencias 911, personal concurrió al sitio del accidente, donde constataron la presencia del vehículo volcado sobre la calzada.

En el lugar, se encontraba el conductor, un hombre de 44 años, quien estaba fuera del vehículo y con lesiones. También se encontraba fuera del auto el menor, que según se indica en el comunicado de la jefatura, habría salido despedido del vehículo.

Allí, personal médico constató el fallecimiento del menor. En lo que respecta al conductor, fue asistido y trasladado a un centro asistencial para ser atendido médicamente.

En tanto, en el lugar trabajaron efectivos policiales de la Seccional 4ª, así como Policía Científica y otras unidades de apoyo, realizando pericias para establecer qué fue lo que provocó el siniestro.

Además se hicieron presentes el fiscal de 2do. turno, así como el médico forense y ,conjuntamente el Comando de la Jefatura de Policía.

La investigación está en curso a los efectos de reunir más elementos probatorios según lo dispuesto por el fiscal. El conductor del vehículo permanecerá detenido para ser conducido a la sede de Fiscalía durante la jornada de este miércoles.

Siniestro fatal en el barrio Peñarol: joven falleció luego de chocar con su moto y caer al pavimento

Un joven de 29 años falleció el pasado sábado luego de sufrir un accidente de tránsito el viernes por la tarde en el barrio Peñarol y quedar en estado grave, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Montevideo.

El accidente tuvo lugar en la intersección entre Máximo Santos y Coronel Raíz. Dos motos que circulaban en el mismo sentido chocaron entre sí y cayeron al pavimento; uno de los conductores fue diagnosticado con un "traumatismo grave" y trasladado a un centro de salud, donde falleció horas después. La otra persona involucrada recibió asistencia por un "trauma leve" y fue dada de alta en el lugar.

Esquina de Máximo Santos y Coronel Raíz. Foto: Google Maps.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal de Flagrancia de 11° Turno, que dispuso el relevamiento de cámaras y testigos, pericia por parte de Policía Científica, toma de actas y espirometría para los conductores. Luego de confirmarse el fallecimiento de uno de los involucrados en el accidente, la investigación continúa bajo la órbita de Fiscalía.