Siniestro de tránsito en Montevideo: taxi embistió a mujer de 73 años; sufrió una fractura en su pierna

La Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre un siniestro de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este miércoles en la intersección de Bulevar General Artigas y Avenida 8 de octubre, donde un taxi embistió a una mujer de 73 años de edad que iba a pie en el lugar.

La víctima fue asistida en el lugar por un equipo de emergencia móvil. Allí, fue diagnosticada con una fractura expuesta en su pierna izquierda, siendo luego trasladada a un centro asistencial privado.

En tanto, el conductor del taxi, un hombre de 42 años, dijo al ser consultado que mientras circulaba por Bulevar General Artigas y, al cruce con 8 de Octubre, no pudo evitar embestir a la mujer.

En el lugar se le realizó al chofer del taxi una espirometría que arrojó resultado negativo. Posteriormente actuó en el sitio del accidente personal de Policía Científica.

Por otro lado, la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno dispuso que se realice un acta tanto al funcionario policial actuante así como al conductor. También solicitó la incautación del vehículo para que se le realicen pericias.

Ómnibus embistió a mujer y niño de siete años en el Centro de Montevideo

El viernes de la semana pasada, una mujer de 41 años y un niño de siete sufrieron lesiones luego de ser embestidos por un ómnibus en el Centro de Montevideo, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

El accidente ocurrió este viernes por la tarde en la intersección de las calles Río Negro y Colonia. Según reconstruye la Policía, el ómnibus de transporte colectivo circulaba en dirección a Punta Carretas, por lo que se dirigía por Río Negro para tomar 18 de Julio. Por razones que aún se investigan, embistió a una mujer y a un niño que estaban en la vereda, esperando para cruzar.

Ambos fueron asistidos por personal médico en el lugar. El niño fue diagnosticado con un "traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento", mientras que la mujer fue diagnosticada con fracturas leves: ambos fueron trasladados a un sanatorio privado.

En el lugar trabajó Policía Científica. Además, al conductor del ómnibus se le realizó una espirometría, que tuvo un resultado negativo. El caso está siendo trabajado por la Fiscalía Penal de Flagarancia de Tercer Turno, que investiga las razones detrás del siniestro de tránsito.