Mujer de 70 años falleció en La Blanqueada tras ser embestida por el ómnibus del que se bajaba

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este lunes de un siniestro de tránsito fatal ocurrido en Avenida Dámaso Antonio Larrañaga y Joanicó, en el barrio La Blanqueada, donde una mujer de 70 años murió tras ser embestida por un ómnibus del cual acababa de descender.

De acuerdo a las actuaciones por parte de la Policía y un relevamiento de las cámaras de videovigilancia, la mujer descendió del vehículo, cayó hacia atrás y fue embestida por el ómnibus.

La mujer recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada a un hospital, donde falleció.

En tanto, al chofer del ómnibus se le realizó una espirometría que arrojó resultado negativo.

Según informó Subrayado, el ómnibus, que era un Coetc rumbo a Portones, pasó por encima de la mujer con las ruedas traseras.

En el lugar trabajó en Policía Científica y se continuará investigando el hecho.

Moto atropelló y mató a mujer en Sayago y el conductor fugó: hijo de la víctima denuncia que hacía wheelie

Más temprano este lunes, se registró un siniestro de tránsito fatal en José Batlle y Ordóñez y Lafayette, en Sayago. Una mujer de 70 años fue atropellada por una moto cuyo conductor huyó de la escena sin brindar asistencia.

En la zona hay cámaras de seguridad que permitieron establecer cómo fue el siniestro, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo. Ahora resta saber si será posible determinar cuál fue el recorrido que hizo la moto después de atropellar a la mujer, y en tal caso llegar al responsable.

El parte policial indica que la mujer falleció en el lugar luego de ser atropellada mientras que el conductor "se dio a la fuga", sin más detalles. "Una emergencia médica constató el fallecimiento en el lugar; trabajó Policía Científica y Fiscalía dispuso actuaciones para esclarecer el hecho", añade.

Christian Vidal, hijo de la víctima, dijo a Telemundo (Teledoce) que su madre había salido, "como todos los días, a sacar la basura al contenedor" cuando una moto la atropelló "haciendo wheelie".

Aseguró que, por información que le llegó, el responsable sería un repartidor. Vidal consideró que "lo peor de todo" es que el conductor se dio a la fuga, pero afirmó que hubo otras ilegalidades como la maniobra denunciada: según su versión, los delivery pasan por esa zona "todo el tiempo dando la vueltita y haciendo wheelie, son una máquina de hacer imprudencias".

Moto en tránsito de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

"Pasan en rojo, pasan por las veredas, no respetan absolutamente nada. Yo sé que están trabajando, pero esto no puede pasar. No puede pasar que hoy se me lleven a mi madre por imprudentes", dijo, y más adelante agregó que "algunos no tienen libreta, no tienen chapa (matrícula), andan sin luces de noche".

"Por suerte hay cámaras , capaz podemos llegar a saber qué pasó, pero eso no me devuelve a mi madre. Que haya estado haciendo wheelie a mí me rompe el alma; me mata que estemos así como sociedad y que a nadie le importe nada. Se anda de cualquier forma en la calle", cuestionó.