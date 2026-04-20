Siniestro fatal en ruta 9: motociclista de 21 años fue embestido por un auto cuyo conductor fugó

Un joven de 21 años falleció este domingo por la noche en Rocha, luego de que la moto que conducía fuera chocada de atrás por otro vehículo. El impacto hizo que la víctima cruzara al carril contrario y fuera atropellada por un auto que iba de frente.

Según reconstruye la Policía Caminera, el accidente ocurrió en la ruta 9, a la altura del kilómetro 207. El conductor del vehículo que chocó a la moto por atrás se dio a la fuga del lugar tras el accidente y por el momento las autoridades no han logrado ubicar al conductor.

Por otra parte, el segundo vehículo involucrado en el accidente, que terminó impactando frontalmente al motociclista, era conducido por un hombre de 53 años. Su espirometría tuvo como resultado cero.

El joven falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas durante el accidente.

Choque ente camioneta y moto en La Esmeralda

Durante la tarde del domingo se registró otro accidente de tránsito en Rocha, pero esta vez a la altura del kilómetro 275. El siniestro involucró a una camioneta y una moto, que chocaron en el balneario de La Esmeralda.

El conductor de la camioneta, un hombre de 61 años, explicó a la Policía que uno de los ocupantes del vehículo se había sentido mal, por lo que detuvo el vehículo cerca de la banquina. Luego, una moto que iba en su misma dirección, chocó desde atrás a la camioneta.

Siniestro de tránsito en Rocha. Foto: Caminera.

A raíz del impacto falleció el conductor de la moto, un hombre de 52 años. Su acompañante, una mujer de 51 años, fue trasladada al hospital de Castillos con lesiones graves.

El conductor de la camioneta tuvo un resultado negativo a la espirometría.

Siniestro por alcance en Pando

Un ómnibus de pasajeros de la empresa Núñez y una camioneta chocaron en la ruta 8, cerca del kilómetro 32.200, en la localidad de Pando. Según informó la Policía Caminera el ómnibus, que iba con dirección a Melo, chocó con una camioneta que circulaba en su misma dirección y quería hacer un giro a la izquierda.

Se registraron dos heridos leves en la camioneta. Los ocupantes del ómnibus resultaron todos ilesos. El siniestro provocó demoras en el tránsito durante la tarde del domingo: se canalizó el tránsito de ingreso a Pando por el By Pass de la ruta 101 y el tránsito de salida por la calle paralela.