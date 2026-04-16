Siniestro fatal en ruta 1: un motociclista murió tras chocar con una camioneta y prenderse fuego

Un siniestro de tránsito fatal se registró este miércoles de noche en la ruta 1, en Montevideo, a la altura de la rotonda de la estación de servicio Ancap. Una moto se prendió fuego tras un choque contra una camioneta, y el conductor murió incinerado.

Policía Caminera informó que el siniestro ocurrió sobre las 20:00. La moto circulaba por la ruta 1 de oeste a este, mientras que la camioneta tipo furgón cruzaba la carretera de norte a sur en la rotonda. Ambos vehículos chocaron y la camioneta siguió de largo, sin frenar, mientras que la moto tomó fuego "de inmediato", al igual que su conductor. Algunas personas que estaban cerca intentaron apagar el fuego, pero no fue posible evitar la muerte del chofer.

Estas conclusiones se pudieron sacar gracias a las cámaras de seguridad de la estación de servicio Ancap. Minutos después el conductor de la camioneta se presentó en la escena y se procedió a su identificación y todas las tareas administrativas. Tiene 22 años y tanto la espirometría como el control de drogas indicaron que no había consumido sustancias prohibidas para el manejo de vehículos.

De momento, según Caminera, el conductor de la moto no fue identificado, aunque "se trataría" de un hombre. En la zona había personas que podrían llegar a declarar como testigos. La ruta estuvo parcialmente obstruida hasta casi la medianoche.