Formalizaron a chofer de Copsa por vuelco en Ruta Interbalnearia en el que murió una adolescente de 15 años

La Justicia, a solicitud de la Fiscalía, dispuso este miércoles la formalización de la investigación para el chofer de la unidad 540 de Copsa por cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables, en el marco del siniestro ocurrido en enero de 2023 en Ruta Interbalnearia, que dejó decenas de heridos y la muerte de una adolescente de 15 años.

Al chofer se le impusieron medidas cautelares por 120 días, que incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana, retención del documento de viaje y cierre de fronteras, informó FM Gente y confirmó a El País el abogado Rafael Silva, que representa a la familia de la menor y a los heridos en el siniestro de tránsito.

La imputación no incluyó el delito de homicidio culposo por la muerte de Mía Ayelén García Suárez, de 15 años, ya que hubo un acuerdo extrajudicial entre las partes con una reparación económica. Lo mismo ocurrió con algunos de los pasajeros lesionados.

Las víctimas declararon ante la Policía que el ómnibus “hacía ruidos raros”, como si algo estuviera averiado, y se movía “en zigzag”. Esto condice con el audio que grabó el chofer del vehículo, en el que decía: “Acá voy en la Onda 540, todo el mundo se queja, no sabés lo que es esto. Se zangolotea para todos lados. Yo no sé si llevarlo a 80, si llevarlo a 100, llevarlo a 95. ¡Yo que sé!”.

Mía Ayelén García Suárez murió tras siniestro fatal en el que un ómnibus de Copsa volcó en Ruta Interbalnearia en enero de 2023. Foto cedida a El País.

El caso

Un ómnibus de Copsa, de la línea Este, volcó el 12 de enero de 2023 en el kilómetro 93 de la Ruta Interbalnearia, en Maldonado. La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que a raíz del siniestro murió una joven de 15 años, que quedó atrapada dentro del vehículo.

En aquel entones, de los 20 heridos, 18 quedaron en observación o fueron internados, cuatro de ellos —entre quienes se encontraba el chofer— en estado grave. Luego todos fueron dados de alta.

Además, se dispuso que otra pasajera, con múltiples fracturas, fuera trasladada a Argentina.