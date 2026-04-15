Paseaba a sus perros en Camino de los Horneros y fue atropellada por una camioneta que escapó del lugar

Un grave siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este martes en la zona de Camino de los Horneros, una calle que une diversos barrios privados de Canelones, al norte de la ruta Interbalnearia. Según supo El País en base a fuentes policiales, el incidente sucedió pasadas las 19:30, cuando una mujer que paseaba a sus perros fue atropellada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

El siniestro fue en Paso Escobar y Camino de los Horneros. La víctima, una joven de 27 años, caminaba junto a su novio, de 28, paseando a sus perros. "En determinado momento uno de los perros para a hacer sus necesidades y pasa una camioneta roja" que atropelló a la mujer, dice el parte policial.

El conductor de la camioneta no paró y se dio a la fuga por Camino de los Horneros. Cuando llegó la Policía al lugar ya había personal médico atendiendo a la víctima, y por un diagnóstico de "politrauma grave" fue trasladada a un sanatorio. Al momento de redactarse esta nota la mujer seguía grave pero estable, conectada a un respirador en estado de coma farmacológico.

Trabajadores de la Policía Científica llegaron al sitio del siniestro e hicieron el relevamiento necesario. El fiscal que tomó el caso, Ignacio Montedeocar, pidió buscar eventuales testigos y cámaras de seguridad en la zona para intentar identificar y hacer un seguimiento al vehículo involucrado.