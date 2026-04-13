Conductora murió tras chocar de atrás contra un camión que estaba estacionado en ruta 5

Un siniestro de tránsito fatal se registró este domingo de noche en la ruta 5, a la altura de la localidad de Progreso, en Canelones. La conductora de un auto murió tras chocar contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado.

Todavía no están claras las circunstancias por las cuales se produjo el coque. El camión estaba estacionado "en la faja natural, ya fuera de la superficie asfaltada de la banquina", indicó la Policía Caminera.

La mujer fallecida era la única conductora del auto. Caminera informó que la víctima fatal es una mujer mayor de edad pero que hasta el momento no pudieron identificarla porque no encontraron documentación de ella en la escena del siniestro. Policía Científica trabaja ahora para identificarla.

El conductor del camión, un hombre de 38 años, resultó ileso.

Siniestro de tránsito fatal en la ruta 5 este domingo 12 de abril de 2026. Foto: Policía Caminera

Dos autos que iban en el mismo sentido chocaron en ruta 5

En la misma ruta y solo 15 minutos después, pero a 460 kilómetros de distancia, en Rivera, dos autos que circulaban en la misma dirección chocaron y una mujer resultó gravemente herida.

Ambos iban de norte a sur y la principal hipótesis indica que la colisión por alcance ocurrió cuando el vehículo que iba adelante intentó girar a la izquierda.

El auto que giraba era conducido por un hombre de 49 años quien sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio, según los médicos que lo diagnosticaron de forma primaria. Fue trasladado al Hospital de Rivera.

Llevaba como acompañante a una mujer de 47 años que quedó politraumatizada grave y también fue derivada al Hospital de Rivera.

Auto que participó de un siniestro de tránsito grave el domingo 12 de abril de 2026. Foto: Policía Caminera

El otro vehículo era conducido por un hombre de 46 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero.

Llevaba dos acompañantes: una niña de 12 años y una mujer de 39, que fueron trasladadas a un sanatorio pero en primera instancia fuera de peligro.

Auto que protagonizó un siniestro de tránsito grave este domingo 12 de abril de 2026. Foto: Policía Caminera

Siniestro en ruta Interbalnearia: un hombre atropellado

A la misma hora, pasadas las 19:00, en la ruta Interbalnearia hubo otro siniestro. En este caso, a la altura del kilómetro 44, sobre Villa Argentina, un auto que iba de este a oeste atropelló a un peatón que pretendía cruzar la carretera.

El peatón, de 46 años, resultó politraumatizado y con un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, por lo que fue derivado al Hospital de Clínicas. El parte de la Policía Caminera dice que llevaba "aliento alcohólico".

El auto lo manejaba una mujer de 37 años que resultó ilesa y cuya espirometría dio cero.