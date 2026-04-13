El presidente Trump ordenó el control inmediato del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos

Estados Unidos empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes hoy lunes a las 12.00 horas de Uruguay, según anunció ayer domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país (Centcom).

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, indicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, aclaró la nota.

Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

El anuncio del Centcom se produce después de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EE.UU. bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”, al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo. “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, que encabezó las conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán, advirtió ayer que su país no cederá ante amenazas.

“Si ellos (Estados Unidos) luchan, nosotros lucharemos, y si vienen con lógica, nosotros responderemos con lógica. No cederemos a ninguna amenaza; que pongan a prueba nuestra voluntad una vez más para que podamos darles una lección aún mayor”, dijo Mohamad Baqer Qalibaf a periodistas tras regresar a Teherán desde Islamabad, según informaron agencias de noticias iraníes.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó de “ridícula” la amenaza del presidente Trump de bloquear el estrecho de Ormuz.

“Los valientes hombres de la fuerza naval del Ejército de la República Islámica de Irán están monitoreando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles”, dijo en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

En tanto, el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan Al Jaber, afirmó que Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él.

En un escueto mensaje, el ministro emiratí dijo que “cualquier intento de hacerlo no es meramente una cuestión regional, sino más bien una interrupción de una arteria económica mundial vital y una amenaza directa para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones”.

“Este comportamiento es ilegal, peligroso e inaceptable, y el mundo no puede permitirse tolerarlo ni permitir que suceda”, agregó Al Jaber.

El ministro emiratí afirmó que desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, que al menos 22 buques han sido objeto de ataques, 10 tripulantes han fallecido, aproximadamente 20.000 marineros se encuentran varados y no pueden transitar con seguridad, y unos 800 buques comerciales también se encuentran varados, incluidos casi 400 petroleros.

Líbano Casas demolidas al sur del río Litani El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, cruzó ayer domingo la frontera con Líbano junto al primer ministro Benjamín Netanyahu y otros cargos militares, y aseguró que todas las casas libanesas al sur del río Litani ya están siendo destruidas por ellos. “Todas las casas están siendo demolidas porque, una y otra vez, se convierten en bastiones terroristas. La amenaza simplemente se elimina”, alegó Katz, que aludió una vez más a las ciudades gazatíes que arrasó el Ejército de Rafah y Beit Hanún. Katz apodó esta operación de derribo de viviendas “arado de plata”. “Al final, pierden territorio y pierden casas; eso es lo que pierden”, añadió, e insistió en que la población israelí del norte no será evacuada, como sucedió en la ofensiva contra el grupo terrorista libanés Hezbolá de 2024. En el mismo lugar, Netanyahu advirtió que “queda mucho trabajo por hacer” en Líbano, pese a que esta semana hay prevista una reunión entre representantes de ambos países para alcanzar una tregua. “Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo”, dijo Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina. Concretamente al sur de río Litani, una extensión de terreno de algo menos del 10 % de Líbano que el Ejército ocupa desde la guerra regional que iniciaron, junto a Estados Unidos, contra Irán, y a la que Hezbolá se sumó en apoyo a Teherán. La Presidencia del Líbano anunció el viernes que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en el que se acordó una reunión para mañana, martes, en la sede del Departamento de Estado en Washington para discutir una posible tregua. Mientras tanto, los ataques continúan. EFE

Reino Unido

De su lado, el Reino Unido insinuó que no participará en el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los Estados Unidos, después de que el presidente Trump anunciase que contarían con ayuda británica y de otros países en las tareas de desminado.

Un portavoz del Gobierno británico afirmó ayer de tarde en un comunicado recogido por la BBC y otros medios locales que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz “no debe estar sujeto a ningún peaje” y respalda la reapertura del citado paso marítimo en pos de la economía global, aunque no hizo mención expresa al anuncio del bloqueo estadounidense.

“El estrecho de Ormuz no debe estar sujeto a ningún peaje. Estamos trabajando urgentemente con Francia y otros socios para poner en común una amplia coalición que proteja la libertad de navegación”, comentó el portavoz.

La reacción de Londres llega después de que Trump afirmas en una entrevista con Fox News que el Reino Unido y otros países “están enviando dragaminas” para ayudar a los Estados Unidos en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

Todo esto sucede después de que las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto concluyeran el fin de semana sin un acuerdo.

De esta manera se desatan fricciones en las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos en el contexto de la guerra de Irán, pues Trump ha criticado en numerosas ocasiones la posición del primer ministro británico, Keir Starmer, en el conflicto.

Ayer mismo, en la entrevista con Fox News, Trump volvió a arremeter contra Starmer y lo comparó con el primer ministro británico Neville Chamberlain, cuyo mandato en los años 30 se caracterizó por sus políticas de apaciguamiento con el dictador alemán Adolf Hitler, en particular tras los acuerdos de Múnich, de 1938.

Aranceles “asombrosos” Nueva amenaza a China con aranceles del 50% Donald Trump amenazó ayer domingo a China con nuevos aranceles “asombrosos” si brinda apoyo militar a Irán. “Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa”, dijo Trump a Fox News. El presidente estadounidense viajará a Pekín el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán. Trump esperaba que el gobierno chino lo ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz, controlado por las fuerzas iraníes. Trump predijo que Irán regresará a la mesa de negociaciones después de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin un acuerdo para poner fin al conflicto. “Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos”, declaró el líder republicano en una entrevista con Fox News. También afirmó que lo quiere “todo” y que Irán “no tiene opciones”, dado que Estados Unidos puede derrotar a la república islámica “en un solo día”. Defendió además sus polémicas declaraciones de la semana pasada, cuando amenazó con acabar con la “civilización” iraní, asegurando que fue ese comentario el que forzó a Teherán a sentarse a negociar. Y consideró que hubo un cambio de régimen en Irán fruto de la ofensiva militar en la que murió el líder supremo, Alí Jameneí. EFE

Con información de EFE y AFP