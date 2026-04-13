Keiko Fujimori lidera en el sondeo “a boca de urna” en las elecciones presidenciales de Perú

Hasta seis de los 35 candidatos a la Presidencia de Perú en las elecciones de ayer domingo tenían la opción -al cierre de esta edición- de acompañar a la derechista Keiko Fujimori en la disputa de la jefatura de Estado en la segunda vuelta del próximo 7 de junio, afirmó la jefa de la encuestadora privada Datum, Urpi Torrado.

El sondeo a boca de urna difundido por Datum, realizado a 44.596 personas con un margen de error del 3%, señaló al término de los comicios generales de ayer que Fujimori obtuvo el 16,5% de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12,8%. Tras ellos, mencionó al centroderechista Jorge Nieto, con el 11,6%; al derechista Ricardo Belmont, con el 10,5%; al izquierdista Roberto Sánchez, con el 10%; al también izquierdista Alfonso López Chau con 8,6%; y al derechista Carlos Álvarez, con un 7,1%.

Torrado remarcó en América Televisión que el margen de error estadístico del 3% indica que Fujimori tiene prácticamente asegurado el pase a la segunda vuelta en primer lugar, mientras que cualquiera de los otros seis candidatos que la siguen también “puede pasar” a esa instancia. “La diferencia esta muy ajustada, Keiko es la única candidata que tiene más de tres puntos”, remarcó.

Precisó que el trabajo de Datum también incluyó encuestas a votantes de las zonas rurales de todo el país y pidió esperar a conocer el avance del trabajo del conteo rápido sobre las actas de votación que también están haciendo.

La especialista informó, sin embargo, que sus representantes están teniendo dificultades para obtener la información oficial sobre las actas de escrutinio, por disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Agregó que los miembros de la ONPE “los está sacando” de los centros de votación y recordó que “el conteo de votos es un acto público” y las encuestadoras están cumpliendo “su rol”.

Otro sondeo a boca de urna, realizado por la empresa privada Ipsos con una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, señaló que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, aunque esta vez seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,1 %.

Tras ellos aparecen Belmont, el 11,8%; López Aliaga, con el 11%; y Nieto, con el 10,7%.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que ha dejado sin ejercer su derecho a 63.300 personas.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados ayer a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Ningún candidato presidencial tenía posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados.

Problemas logísticos Amplían votación a jornada del lunes La autoridad electoral del Perú informó que ampliarán la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo hoy, lunes. Los comicios de ayer estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral. El “JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X. El retraso en la instalación de mesas electorales en varios locales de Lima, sobre todo en la zona sur de la capital peruana cercanas al centro de reparto del material electoral, generó quejas, duras críticas de todos los sectores e incluso la alerta de fraude sin aportar pruebas, lanzada por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga. Un comunicado suscrito por el presidente de transición, José María Balcázar, y su Consejo de Ministros, señaló que “en el marco del proceso electoral, el Poder Ejecutivo ha cumplido de manera estricta y responsable con su mandato constitucional”. El Gobierno de Perú afirmó también que “cualquier incidencia” producida durante los comicios generales de ayer son de plena “competencia” de los organismos electorales, por lo que reafirmó su “respeto irrestricto” a su autonomía. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que el 99,8 % de las mesas electorales lograron instalarse y que 15 de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin emitir su voto por el retraso o falta del material electoral. López Aliaga ya había anticipado en días anteriores la posibilidad de un fraude en los comicios e incluso había amenazado a Corvetto. Policías y fiscales intervinieron ayer las oficinas de la autoridad electoral de Perú por la situación. “Realizan diligencias en la ONPE y en la empresa” contratada para repartir el material electoral”, dijo la Dirección contra la Corrupción de la Policía. AFP

Crisis

Sacudidos por la criminalidad, los peruanos eligieron ayer entre 35 candidatos a su nuevo presidente, en una apretada elección sin liderazgos populares que resume una década de turbulenta crisis política.

Perú, país con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

Los peruanos ya no confían en sus políticos, a los que responsabilizan de la peor escalada criminal desde el conflicto del estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces. La ola de violencia por extorsiones y asesinatos, que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros que compiten con los locales, es la principal preocupación de los peruanos.

Los principales candidatos prometieron combatir la delincuencia con mano de hierro y medidas radicales. Entre sus promesas está el restablecimiento de la pena de muerte, cárceles aisladas en la Amazonía, condecoraciones a policías que maten criminales y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los electores “llegan muy incrédulos, muy inseguros, sin fe en la política, sin reconocer liderazgos sólidos que orienten el voto”, dice el sociólogo David Sulmont. “Frente a esta incertidumbre (...), las personas están decidiendo en la última recta”, dice Sulmont, al añadir que esta vez el porcentaje de indecisos “ha sido uno de los más altos” comparado con sufragios anteriores. Los electores se enfrentaron a una papeleta en la que además marcaron por primera vez desde 1990 diputados y senadores. Perú restablecerá desde julio un parlamento bicameral. Según un informe de la radio RPP, al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales.

"Extender la marea de gobiernos de derecha" Keiko Fujimori se postuló por cuarta vez La candidata favorita en las presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, prometió expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, en una entrevista econ la AFP en víspera de las elecciones de ayer. La hija del exmandatario Alberto Fujimori postuló por cuarta vez al cargo, y se comprometió a “recuperar el orden” en los primeros 100 días de un eventual gobierno. También cerró filas con Estados Unidos y los mandatarios conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia. Keiko Fujimori, de 50 años, afirmó en campaña: “Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente” en la economía peruana. Trump busca nuevos aliados para frenar la influencia de China en la región, principal socio comercial de varios países, incluido Perú. La nación andina es la segunda mayor receptora de inversiones de China en Latinoamérica, solo superada por Brasil, con al menos 29.000 millones de dólares entre 2005 y 2025, según China Global Investment Tracker. “Latinoamérica está girando hacia una corriente en donde se está priorizando la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad”, dijo Fujimori respecto al ascenso de la derecha con Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz. “Faltan Colombia y Perú”, agregó. Keiko Fujimori se postuló en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Todas las perdió en segunda vuelta. Administradora graduada en Estados Unidos, ha enfocado su campaña en enfrentar con mano dura la escalada de criminalidad, que asocia con la migración irregular. “Es mi compromiso recuperar el orden en el Perú”, lanzó. La comunidad extranjera más numerosa en el país es la venezolana, con 1,6 millones de migrantes, de los cuales el 14% carece de residencia autorizada. “Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que se pueda hacer un corredor humanitario para que los que (...) se vieron forzados a salir de su país puedan regresar”, dijo Fujimori. También señaló que pedirá al Congreso aprobación para enviar militares a las cárceles e instalar tribunales con “jueces sin rostro” para juzgar criminales, una medida del gobierno de su padre (1990-2000) muy cuestionada al incurrir en falta de garantías por magistrados anónimos. AFP

Con información de EFE y AFP