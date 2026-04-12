Los peruanos deberán elegir presidente entre 35 candidatos en las elecciones generales del domingo

Perú, un país sumido en la volatilidad e inestabilidad política al llevar ocho presidentes desde 2016, celebra hoy domingo sus nuevas elecciones generales sin un horizonte claro que le permita ver la salida a esta espiral de crisis y con una gran incertidumbre sobre los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta.

Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas para escoger entre 35 candidatos presidenciales, un récord absoluto en su historia electoral que lleva a una gran fragmentación del voto, al punto de que ningún candidato supera el 14 % en la intención de voto, según las últimas encuestas realizadas.

Con márgenes tan ajustados, nada está dicho en una votación donde un importante sector de electores decidirá el sentido de su voto en el último minuto, abrumado por una extensa papeleta que incluye cinco elecciones simultáneas: presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.

El auge de la criminalidad es la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones, de modo que la campaña electoral ha girado sobre medidas contrarias a los derechos humanos como salirse del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte y “jueces sin rostro” (encubiertos).

Un hombre pasea con su perro junto a un grafiti que dice "Fujimori nunca más" en Lima. Foto: AFP

Principales candidatos

El candidato peruano Ricardo Belmont (Obras), que se define como humanista y no tiene una tendencia política definida; y la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) empatan con un 10,9 % y 10,8 % de intención de voto respectivamente en los últimos sondeos.

El meteórico ascenso de Belmont, empresario y exalcalde de Lima (1990-1995), se explica en parte por ser percibido como un candidato antisistema, pese a tener 80 años y haber sido político, mientras que Keiko Fujimori es la postulante con un apoyo más sólido y estable en el país, que no ha crecido pero se mantiene estable.

La jefa del área de estudios del Instituto de Estudios Peruano (IEP), Patricia Zárate, expuso ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que Belmont recoge el voto de electores indecisos y que no se identifican con ninguna ideología, gracias a su fuerte presencia en redes y su actuación en el debate.

“Es el ‘candidato autoayuda’”, agregó el investigador y miembro del IEP Jorge Aragón, al definir al empresario como una alternativa distinta al clima de confrontación y propuestas agresivas del resto, y que además la población reconoce, puesto que el postulante fue un popular presentador de televisión y locutor de radio.

Una bandera nacional peruana ondea en la playa de Chorrillos en Lima. Foto: AFP

Cerca de ellos se encuentra el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con un 9,3% de intención de voto; el también exalcalde de Lima (2023-2025) ha bajado considerablemente, pues en febrero alcanzó el 14,6%. Pero sigue siendo el candidato que más apoyo cosecha en Lima con 14,3%, donde se encuentra el 33% del electorado.

Les siguen empatados con 7,2% el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien tiene con cierto margen la mayor base rural, al cosechar ahí 16,4%. Sánchez ha seguido la senda del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), asegura que lo excarcelará y tiene en sus filas a varios de sus familiares. Parte de los votantes del izquierdista le escogen como “un voto contra la injusticia”.

No obstante, el candidato de Juntos por el Perú no ha conseguido transmitir el factor identitario que logró Castillo, encarcelado por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Por debajo les siguen el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 6,1 %, que ha crecido ligeramente; y el centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 5,4%, que por el contrario, ha bajado un poco en las últimas semanas.

Después de estas elecciones, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, creado por el actual Legislativo en contra de lo votado en un referéndum en 2018, donde el ‘No’ a tener dos cámaras ganó con un 90,5 % de votos válidos.

Así, Perú también escogerá 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

El nuevo Senado no podrá ser disuelto por el presidente, por lo que los analistas anticipan que de estas elecciones saldrá un presidente débil frente a un Parlamento con mucho poder, lo que posiblemente alargue la inestabilidad y la sucesión de presidentes.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en la sede del partido en Lima. Foto: AFP

Fujimori promete extender la derecha

Una de las principales candidatas favoritas en las presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, prometió expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, durante una entrevista exclusiva con la AFP en víspera de las elecciones de hoy.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori postula por cuarta vez al cargo, y se comprometió a “recuperar el orden” en los primeros cien días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad. También cerró filas con Estados Unidos y los mandatarios conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

Keiko Fujimori, de 50 años, corre con leve ventaja en las preferencias de voto que le permitiría disputar un balotaje en junio. “Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente” en la economía peruana, señaló en una sede de campaña en Lima. Trump busca nuevos aliados para frenar la influencia de China en la región, principal socio comercial de varios países, incluido Perú.

La nación andina es la segunda mayor receptora de inversiones del gigante asiático en Latinoamérica, solo superada por Brasil, con al menos 29 mil millones de dólares entre 2005 y 2025, según China Global Investment Tracker. AFP