Elecciones en Perú: Ricardo Belmont, la gran sorpresa, encabeza encuestas junto a Keiko Fujimori

El candidato peruano Ricardo Belmont (Obras), que se define como humanista y no tiene una tendencia política definida; y la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) empatan con un 10,9 % y 10,8 % de intención de voto respectivamente en los últimos sondeos realizados antes de las elecciones de este domingo.

El meteórico ascenso de Belmont, empresario y exalcalde de Lima (1990-1995), se explica en parte por ser percibido como un candidato antisistema, pese a tener 80 años y haber sido político, mientras que Fujimori es la postulante con un apoyo más sólido y estable en el país, que no ha crecido pero se mantiene estable.

La jefa del área de estudios del Instituto de Estudios Peruano (IEP), Patricia Zárate, expuso ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que Belmont recoge el voto de electores indecisos y que no se identifican con ninguna ideología, gracias a su fuerte presencia en redes y su actuación en el debate.

"Es el 'candidato autoayuda'", agregó el investigador y miembro del IEP Jorge Aragón, al definir al empresario como una alternativa distinta al clima de confrontación y propuestas agresivas del resto, y que además la población reconoce, puesto que el postulante de Obras fue un popular presentador de televisión y locutor de radio, descubridor de la famosa conductora televisiva Laura Bozzo.

Cerca de ellos se encuentra el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con un 9,3 % de intención de voto, y Zárate destacó que el también exalcalde de Lima (2023-2025) ha bajado considerablemente, pues en febrero alcanzó el 14,6 %.

Pero López Aliaga sigue siendo el candidato que más apoyo cosecha en Lima con 14,3 %, donde se encuentra el 33 % del electorado.

Les siguen empatados con 7,2 % el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien tiene con cierto margen la mayor base rural, al cosechar ahí 16,4 %.

Sánchez ha seguido la senda del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), asegura que lo excarcelará y tiene en sus filas a varios de sus familiares y Zárate explicó que parte de los votantes del izquierdista le escogen como "un voto contra la injusticia".

No obstante, apuntó que el candidato de Juntos por el Perú no ha conseguido transmitir el factor identitario que logró Castillo, encarcelado por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Por debajo les siguen el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 6,1 %, que ha crecido ligeramente; y el centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 5,4 %, que por el contrario, ha bajado un poco en las últimas semanas.

La encuesta se realizó de manera telefónica a 1.219 personas a nivel nacional entre los días 7 y 9 de abril, y contempla un margen de error de 2,8 %.

EFE