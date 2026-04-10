Elecciones en Perú: Keiko Fujimori es favorita para pasar al balotaje y hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori llega a las elecciones de este domingo como favorita para pasar al balotaje en Perú, en tanto hay un empate técnico en la segunda posición entre cuatro candidatos: Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

El simulacro de voto, realizado por la encuestadora Datum, cuya gerenta general, Urpi Torrado, explicó que las intenciones de voto están cambiando casi a diario y que, pese a la cercanía de las elecciones, no se puede afirmar qué candidatos son los dos favoritos para la segunda vuelta. Torrado aseguró que estos comicios son los más impredecibles que ha analizado la encuestadora y añadió que a estas alturas en las elecciones de 2021 “no había duda de que (el expresidente) Pedro Castillo iba a pasar a segunda vuelta”.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), lidera el simulacro con 17,5% de votos válidos, al acumular un crecimiento gradual en las últimas semanas que le hace destacar entre la larga lista de 35 candidatos, ya que se diferencia por varios puntos del resto.

Según la encuesta, por detrás de la fujimorista, con 11,7% de votos válidos, se encuentra Belmont (Obras). Luego vienen el derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con 11,4% y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 10,2%. EFE