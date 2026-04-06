Elecciones en Perú: Keijo Fujimori, hija y heredera política del exmandatario, es la preferida, según encuestas
La derechista lidera para ocupar la presidencia de la República, aunque analistas advierten que no hay nada definido, ya que el nivel de fragmentación del voto es muy alto.
La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se mantiene en el primer lugar de las preferencias a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, señalaron las últimas encuestas publicadas ayer domingo.
Las trabajos se difundieron poco antes de que mañana lunes empiecen a regir una serie de restricciones previas a los comicios, entre ellas la prohibición de difusión de encuestas a nivel nacional. Un simulacro de votación realizado por la empresa privada Datum para el diario El Comercio, señaló que Fujimori recibe 18,1% de los votos válidos, en lo que se excluye los votos en blanco y anulados, tal como hará el jurado electoral. La siguen, en un virtual empate técnico, Álvarez y López Aliaga, con 10,8% y 10,3% de los votos válidos, respectivamente; el centroderechista Jorge Nieto, con 7,2%; el izquierdista Roberto Sánchez, con 7%; el derechista Ricardo Belmont, con 6,5%; la centrista Marisol Pérez Tello, con 4,6%; y el izquierdista Alfonso López Chau, con 4,6%.
Al respecto, la directora de Datum, Urpi Torrado, remarcó en El Comercio que, a una semana de las elecciones peruanas “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto”.
EFE
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