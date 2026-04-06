Elecciones en Perú: Keijo Fujimori, hija y heredera política del exmandatario, es la preferida, según encuestas

La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se mantiene en el primer lugar de las preferencias a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, señalaron las últimas encuestas publicadas ayer domingo.

Las trabajos se difundieron poco antes de que mañana lunes empiecen a regir una serie de restricciones previas a los comicios, entre ellas la prohibición de difusión de encuestas a nivel nacional. Un simulacro de votación realizado por la empresa privada Datum para el diario El Comercio, señaló que Fujimori recibe 18,1% de los votos válidos, en lo que se excluye los votos en blanco y anulados, tal como hará el jurado electoral. La siguen, en un virtual empate técnico, Álvarez y López Aliaga, con 10,8% y 10,3% de los votos válidos, respectivamente; el centroderechista Jorge Nieto, con 7,2%; el izquierdista Roberto Sánchez, con 7%; el derechista Ricardo Belmont, con 6,5%; la centrista Marisol Pérez Tello, con 4,6%; y el izquierdista Alfonso López Chau, con 4,6%.

Al respecto, la directora de Datum, Urpi Torrado, remarcó en El Comercio que, a una semana de las elecciones peruanas “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto”.

EFE