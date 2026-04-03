Abrazos, "gracias al papa" y petróleo: masivo indulto de presos en Cuba en medio de negociaciones con EE.UU.

El régimen de Cuba inició las excarcelaciones de los 2.010 presos. Varios presos de la cárcel 1580, ubicado en el municipio Guanabacoa de La Habana, fueron liberados ayer viernes por la mañana. También fueron liberados varios presos en la prisión de La Lima, a las afueras de la capital.

Los liberados se abrazaron y lloraron con familiares que esperaban fuera de la prisión. “Gracias al papa”, gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

En la noche del jueves, el régimen cubano anunció a través de un comunicado divulgado por medios oficiales que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano”.

Se trata del quinto indulto y uno de los mayores que realiza el régimen cubano desde 2011, “con los que se han beneficiado más de 11.000 personas”.

Presos liberados por el régimen cubano saludan a sus familiares Foto: AFP

En 2015 se realizó un indulto de más de 3.500 presos de cara a la visita del fallecido papa Francisco a la isla.

Esta es además la segunda excarcelación de presos en lo que va de año y tiene lugar en “el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”, subrayó el comunicado.

El pasado 12 de marzo, el régimen cubano informó la excarcelación de 51 presos, y encuadró esa decisión en “el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

Estados Unidos dijo estar al tanto de las excarcelaciones y reclamó a La Habana “la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos”, según un portavoz del Departamento de Estado.

Excarcelados caminan afuera de la prisión de La Lima, en La Habana (Cuba). Foto: EFE

Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según la ONG Prisoners Defenders (PD).

La mayoría de esos excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del régimen cubano de que había iniciado un diálogo con Estados Unidos, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

“Hay todo un discurso y una puesta en escena” como si el indulto “no tuviera nada que ver con las negociaciones, cuando claramente sí tiene que ver”, dijo a la AFP Andrés Pertierra, historiador de Cuba en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos.

Una persona camina afuera del Establecimiento Penitenciario 1580, en La Habana, Cuba. Foto: EFE

Las liberaciones de este viernes ocurren poco después de que el gobierno estadounidense alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia.

En enero de 2025 el régimen dio luz verde a la excarcelación de 553 personas tras un acuerdo con Estados Unidos con la mediación del Vaticano.

El indulto descarta a los que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas”, así como “corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes”.

El grupo de defensa de los derechos humanos Justicia 11J consideró “especialmente preocupante la mención de los llamados ‘delitos contra la autoridad’, que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato”. Esta oenegé llamó la atención de que esas figuras delictivas son usadas por por el régimen para “criminalizar” la actividad opositora.

Las oenegé Cubalex, con sede en Miami, cuestionó la “falta de transparencia en este proceso” de liberaciones y dijo que “históricamente, el uso del indulto en Cuba ha servido como una herramienta de canje político y propaganda, más que como un acto de justicia”.

Manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba. Foto: AFP

Segundo petrolero de Rusia

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo, atracó el martes en el puerto de Matanzas, al este de La Habana.

Fue la primera carga de petróleo en llegar a Cuba desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero. Hasta entonces Caracas era el proveedor clave.

“Un buque de la Federación Rusa ha atravesado el bloqueo. Ahora se está cargando un segundo”, dijo el jueves el ministro ruso Serguéi Tsivilev, citado por los medios estatales de su país. El vice primer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva, de visita en Rusia, afirmó el miércoles que La Habana y Moscú iniciaron gestiones “para lograr una estabilidad en el suministro de combustible” a la isla. El presidente estadounidense Donald Trump permitió que Rusia suministre crudo a Cuba a pesar del embargo. El domingo Trump declaró que no le plantea “ningún problema” que Rusia envíe petróleo a Cuba.