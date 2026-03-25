Fernando Pereira relató lo que vio en Cuba y respondió a la oposición: "Se quedan sin luz en un parto"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lideró una comitiva de la fuerza política que viajó a Cuba y se reunió con el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, lo cual acarreó críticas de la oposición en Uruguay. A su regreso, el exsindicalista rechazó los cuestionamientos y aseguró que se trató de un acto de "solidaridad".

Pereira afirmó que se encontró en Cuba con "lo que produce un bloqueo tan fuerte, tan inhumano, tan poco sensible". Expresó que Estados Unidos, ante medidas intensificadas por el gobierno de Donald Trump, "no le deja llegar combustible desde el 6 de enero".

"Imaginemos un país al que no le entra una gota de combustible en meses, que no lo dejan comerciar libremente, un país que bajó sensiblemente la cantidad de turistas producto de estas medidas, que son el fortalecimiento de un bloqueo que lleva 60 años", expresó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), y luego agregó: "Hay un pueblo golpeado por falta de alimentos, medicamentos y combustible".

Mencionó que en Cuba hay "niños que no están siendo operados sencillamente porque no hay insumos médicos", pero "aún así es un pueblo que resiste, que tiene ganas de vivir y de luchar".

"No mostrar solidaridad en un momento en que la crueldad campea y que parece que la normalidad es que un país se arrogue el derecho de censurar la vida de los otros", habría representado la pérdida de "sensibilidad del humanismo".

Pereira graficó la situación de Cuba de esta manera: "Están atendiendo un parto y se quedan sin luz. Esas no son medidas coercitivas. ¿Cuál de estas medidas afecta a Díaz-Canel o al gobierno? Afectan al pueblo, a los niños, a las mujeres".

Dos personas caminan por la calle durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

En este sentido, consideró que "hay un pueblo que quiere salir de esa situación pero no con intervencionismo estadounidense". En este sentido, preguntó si las medidas de bloqueo son la forma de que la régimen cubano se termine.

El viaje del Frente Amplio a Cuba: "Es el mismo antiimperialismo que tenemos desde los 70"

"El Frente Amplio fue a ofrecer solidaridad a un pueblo que está golpeado. Es el mismo antiimperialismo que tenemos desde los 70, no creemos en el derecho de una nación a meterse en los asuntos internos de otro, no creemos en la injerencia, no creemos que para que un gobierno cambie otro tenga que tomar medidas para que la gente pase hambre y tenga problemas de salud. Eso es tremendamente inhumano", apuntó.

Por otro lado, Pereira rechazó que una visita a Díaz-Canel lo deje emparentado con las denuncias contra el gobierno cubano. "Siento blancos decir 'fueron a darle la mano a un dictador' y hay fotos por todos lados de Wilson Ferreira saludando a Fidel Castro, trabajando en mismo despacho. Julio María Sanguinetti recibió en Uruguay como visita de jefe de Estado a Fidel Castro", recordó el persidente del Frente Amplio.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro. Foto: AFP

Así las cosas, interpretó que "en Uruguay pasan cosas raras" porque, por ejemplo, "hasta el 3 de enero había dictadura en Venezuela" y ahora ya no se "habla de Venezuela" pese a que "sigue el mismo gobierno", aunque con distinto presidente.

"Hay autocrítica en Cuba, me consta que hay porque me lo dijeron ellos mismos, Díaz-Canel. Los cubanos no están todos de acuerdo con Díaz-Canel, es natural, lo que no escuché una sola voz que me dijera 'a mí me gustaría que nos intervinieran', o 'yo quisiera que el bloqueo continuara', o 'que Estados Unidos tome una decisión similar a la que tomó en Venezuela'", esgrimió el expresidente del Pit-Cnt.

"A mí me duele en el alma que esto esté pasando en América Latina, que le digan a un pueblo que lo van a matar de hambre y si no van a buscar la forma de hacer lo que quieran. Es muy fácil ir a Cuba cuando hay sol y playa, es más difícil cuando están amenazados de que les caiga una bomba. Uno nunca sabe de qué se tratan estas amenazas. En Venezuela fue lo que pasó: cayeron unas bombas, secuestraron a un presidente y parecería que no fue nada, nadie habla de ese tema, de la violación del derecho internacional. Ahora está Delcy Rodríguez, ¿se escucha a la derecha hablar de la dictadura venezolana? ¿O como EE.UU. cogobierna entonces dejó de ser dictadura? ¿Maria Corina Machado ya no existe más?", preguntó Pereira.