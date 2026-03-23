Cuba anunció que se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos y manifiesta disposición al diálogo

Un alto funcionario cubano aseguró ayer domingo que el régimen se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, pero insistió en que su país “no tiene disputa” con Washington. “Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. “De verdad esperamos que no ocurra”, agregó.

“Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos” a negociar, afirmó Fernández de Cossio.

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentan restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos para presionar al régimen.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el dictador venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero. En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: “Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre”. La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz ayer.

El sábado, el Ministerio de Energía reportó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.Desde 2024 ha habido siete apagones nacionales, que complican la vida en un país en crisis económica, el mantenimiento de los alimentos y el comercio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, para arrinconar al régimen dictatorial y que caiga.

AFP